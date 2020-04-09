Европейские цены на OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Они кусаются

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После нескольких месяцев ожиданий и слухов мы, наконец, приближаемся к выпуску OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Новинки представят на следующей неделе и о них уже известно практически все. Буквально вчера ресурс Winfuture раскрыл все спецификации флагманов, но оставался один существенный пробел — стоимость устройств.









И вот сегодня этот же источник готов поделиться сведениями о ценниках на новинки в Европе. По его сведениям, OnePlus 8 дебютирует на глобальном рынке в двух версиях 8/128 Гб и 12/256 Гб, продавать которые планируют за 719-729 евро и 819-829 евро соответственно. В таких же конфигурациях памяти будет доступен и OnePlus 8 Pro, но ценники выше: 919-929 евро и 1009-1019 евро соответственно.





По сравнению с предшественниками, наблюдается существенный рост цен. Для сравнения в прошлом году OnePlus 7T дебютировал с ценником 579/589 евро, а OnePlus 7T Pro — 759/769 евро.





В числе причин, которые привели к удорожанию флагманов называют новый чип Snapdragon 865 и лицензионные отчисления за интеграцию 5G. К числу удорожающих факторов стоит также причислить AMOLED‑панель с частотой обновления 120 Гц и поддержку беспроводной зарядки мощностью 30 Вт в OnePlus 8 Pro.









Насколько источник был близок к тем ценам, которые компания запросит за новинки, узнаем уже 14 апреля. Также напомним, что ранее глава OnePlus Пит Лау заявил, что ценник на смартфоны не перешагнет отметку $1000. Остается дождаться премьеры, чтобы понять, сдержит ли компания свое слово или нет.

Источник: winfuture







