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Евросоюз хочет упростить замену аккумуляторов в портативной электронике

26.02.2020 916 4

Несъемные аккумуляторы — «фича», которая в свое время стала предметом негодования пользователей. Но со временем недовольство поубавилось и большинство приняло за данность, что многие современные смартфоны обладают такой особенностью.

 

Отдать предпочтение несъемным аккумуляторам производителей заставила гонка за тонкостью и монолитностью корпуса. А еще — выгода. Пользователи будут меньше менять АКБ — больше купят новых смартфонов. Зачем задорого проводить эту процедуру в сервисном центре или в попытке сэкономить искать умельцев, которые смогут без ущерба для смартфона заменить батарейку, а еще есть риск лишиться гарантии? Проще — купить новый аппарат.

 

Евросоюз хочет упростить замену аккумуляторов в портативной электронике

 

Но не все смогли смириться с таким положением дел. Так в умах чиновников Европейской комиссии родилась идея обязать производителей электроники облегчить процедуру замены аккумулятора. Речь идет о смартфонах, планшетах и TWS-наушниках.

 

Цель этой инициативы — продлить срок службы устройств и сократить количество электронных отходов. Чтобы пользователи в будущем легко меняли батареи, а не покупали новые устройства. Правда, как много тех устройств, которым необходима замена батарейки через год после начала эксплуатации?

Несложно догадаться, что такая инициатива вызовет яростное сопротивление у производителей электроники. А вот прислушаются ли к ним парламентарии Евросоюза, большой вопрос. Достаточно вспомнить недавнее решение Еврокомиссии о введении единого порта для зарядки, где сопротивление Apple никак не повлияло на принятие окончательного решения.

 

Источник: xda-developers.com

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Л.К.
Вперёд Евросоюз! Оседлай этих гадов!
26.02.2020 23:51
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Mirzofarkhod Suleymanov
А что делать производителю с влагозашитой?
26.02.2020 21:20
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VEPMIH
Вспомните старие Siemens у них тоже била влагозащита и семний акумулятор так им не мешало ето.
26.02.2020 23:15
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Vladislav D
Mirzofarkhod Suleymanov, у меня Самсунг А50, аккамулятор тоже не съёмный, а влаго-защиты нету.
Так смысл не съёмный акум делать...
Чтобы в случае замены, в сервис бежать! (.
27.02.2020 00:13
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Евросоюз хочет упростить замену аккумуляторов в портативной электронике