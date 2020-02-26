Евросоюз хочет упростить замену аккумуляторов в портативной электронике

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Несъемные аккумуляторы — «фича», которая в свое время стала предметом негодования пользователей. Но со временем недовольство поубавилось и большинство приняло за данность, что многие современные смартфоны обладают такой особенностью.

Отдать предпочтение несъемным аккумуляторам производителей заставила гонка за тонкостью и монолитностью корпуса. А еще — выгода. Пользователи будут меньше менять АКБ — больше купят новых смартфонов. Зачем задорого проводить эту процедуру в сервисном центре или в попытке сэкономить искать умельцев, которые смогут без ущерба для смартфона заменить батарейку, а еще есть риск лишиться гарантии? Проще — купить новый аппарат.

Но не все смогли смириться с таким положением дел. Так в умах чиновников Европейской комиссии родилась идея обязать производителей электроники облегчить процедуру замены аккумулятора. Речь идет о смартфонах, планшетах и TWS-наушниках.

Цель этой инициативы — продлить срок службы устройств и сократить количество электронных отходов. Чтобы пользователи в будущем легко меняли батареи, а не покупали новые устройства. Правда, как много тех устройств, которым необходима замена батарейки через год после начала эксплуатации?

Несложно догадаться, что такая инициатива вызовет яростное сопротивление у производителей электроники. А вот прислушаются ли к ним парламентарии Евросоюза, большой вопрос. Достаточно вспомнить недавнее решение Еврокомиссии о введении единого порта для зарядки, где сопротивление Apple никак не повлияло на принятие окончательного решения.

Источник: xda-developers.com