Евросоюз начал расследование работы Apple Pay и App Store. Это незаконная монополия?

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Apple всегда зорко стоит на страже своих продуктов и делает все, чтобы не пускать конкурирующие службы в свою экосистему. Если устанавливать софт — то из App Store, если же пользоваться платежным сервисом — то только Apple Pay. И такая политика концерна из Купертино не нравится чиновникам из Еврокомиссии.

Монополия Apple Pay

Европейская комиссия инициировала проведение антимонопольных расследований, касающихся Apple Pay и App Store. В частности, чиновники считают незаконным запрет использовать сторонние платежные сервисы, когда речь идет о финансовых операциях, совершаемых владельцами iPhone и iPad. Действуют ограничения доступа к NFC для сторонних сервисов. Пользователей вынуждают пользоваться только Apple Pay.

Особенно остро эти ограничения они почувствовали на себе в период карантина, когда они массово совершали покупки, используя NFC, и не могли прибегнуть к помощи бесконтактных сервисов оплаты, действующих в тех торговых точках, где они совершали покупки.

Еврокомиссия считает, что своими действиями Apple ограничила свободу выбора пользователей и нарушает принцип здоровой конкуренции. Кроме того, есть подозрения, что Apple препятствует тому, чтобы в iOS-приложениях появилась возможность пользоваться услугами сторонних платежных сервисов, а не только Apple Pay.

Долой мздоимство

Если говорить о App Store, то чиновники Еврокомиссии решили сдуть пыль с жалобы службы потоковой передачи музыки Spotify, которая была подана больше года назад. Она пожаловалась на то, что Apple ввела 30% комиссию со всех транзакций через Apple Pay, включая покупки в приложениях. Чтобы компенсировать ее, разработчикам контента приходится повышать цены. Кроме того, разработчикам запрещено давать информацию о наличии альтернативного варианта совершить покупку за пределами приложений.

Еврокомиссия считает, что Apple взяла на себя роль контроллера в вопросе распространения контента и приложений.

Чем закончится расследование, сложно предугадать. Как правило, чиновники Еврокомиссии неповоротливы и проходит достаточно много времени перед тем, как они вынесут окончательный вердикт. Поэтому точка в этих расследованиях может быть поставлена не скоро. Со своей стороны, Apple выразила неудовольствие началом расследований и заявляет, что работает четко в рамках правового поля. Она сожалеет, что ЕС серьезно относится к необоснованным жалобам горстки недовольных, не желающих работать по правилам и мечтающих получить бесплатный доступ к услугам Apple.

Источник: reuters