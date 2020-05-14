Exynos 880: лайт-версия Exynos 980

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Несмотря на приличную волну критики и негатива, которая обрушилась в адрес чипов Exynos, компания Samsung не намерена отказываться от выпуска фирменных процессоров. На днях стало известно, что в модельном ряду однокристальных систем вскоре случится пополнение: Exynos 850 и Exynos 880. Последний из названых процессоров получит один из новичков Vivo.

Сегодня появилось подтверждение тех характеристик, которые предложит Exynos 880. Источник указывает на то, что процессор предложит два кластера ядер. В одном из них будут находиться два ядра Cortex-A77 с тактовой частотой 2,0 ГГц, а во втором — шесть ядер Cortex-A55, разогнанные до частоты 1,8 ГГц. Получит мобильная платформа графический ускоритель Mali-G76 и встроенный 5G-модем.

Предполагается, что Exynos 880 — это упрощенная версия Exynos 980, где снизили тактовую частоту высокопроизводительных ядер Cortex-A77, а видеоускоритель лишился нескольких ядер ради удешевления конечной стоимости чипа.

Напомним, что буквально вчера в базе данных Geekbench был найден результат прогонки смартфона Vivo Y7s, где в качестве «сердца» установлен Exynos 880. По итогам испытаний удалось сделать предположение, что по своей производительности новый чип будет на уровне Snapdragon 765G. На данный момент нет понимания, когда может состояться премьера чипа Exynos 880 и первого смартфона с ним на борту.

Источник: sammobile