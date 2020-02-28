Facebook отменила Developer Conference 2020 (F8 2020). Конференция WWDC2020 под угрозой отмены

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Коронавирус уже успел нанести колоссальный ущерб экономике Китая, а также может обернуться убытками для других стран мира. Вирусная эпидемия заставила внести изменения в расписание различных публичных мероприятий и спортивных соревнований.





Из-за боязни распространения заболевания при большом скоплении людей не состоялась MWC 2020. И именно по этой причине Facebook отменила конференцию для разработчиков Developer Conference 2020 (F8 2020). Она должна была пройти в Сан-Хосе 5-6 мая.





Компания опубликовала пресс-релиз, в котором заявила, что это решение далось ей с трудом, ведь конференция крайне важна для Facebook. Это один из способов высказать благодарность разработчикам и пользователям со всего мира.





Но в нынешней ситуации в приоритете здоровье и безопасность сотрудников, клиентов и всех, кто причастен к проведению мероприятия. Facebook намерена провести несколько локальных встреч, а график их проведения и тематику она озвучит позднее.





Также появилось сообщение, что Apple также раздумывает над тем, чтобы отменить WWDC2020. И вероятность того, что она не состоится, довольно высока. Есть все основания полагать, что в ближайшие пару месяцев, эпидемиологическая ситуация не улучшится, вирус не будет побежден. Вряд ли Apple пойдет на то, чтобы провести мероприятие при большом скоплении людей, когда бушует вирус.





Источник: theverge.com