Facebook: во взломе iPhone главы Amazon виновна Apple

1185

На прошлой неделе достоянием общественности стала неприятная история, связанная со взломом смартфона главы и основателя Amazon Джеффа Безоса. Инцидент получил широкую огласку и даже ООН потребовала его скорейшего расследования.





Есть подозрения, что заказчиком взлома мобильного устройства Джеффа Безоса выступил наследный принц Саудовской Аравии и получить доступ к информации на устройстве удалось посредством рассылки вредоносного файла через WatsApp. Но у вице-президента Facebook Ника Клегга свой взгляд на эту историю. По его мнению, в произошедшем повинна Apple.









Он считает, что не стоит винить во всем мессенджер WatsApp, ведь он выступил лишь средством доставки вирусного файла, на его месте мог оказаться любой другой аналогичный сервис. Вице-президент Facebook уверен, что «корень зла» таится в самой операционной системе. Ведь именно наличие уязвимостей в прошивке смартфона и позволило в итоге взломать его.





Учитывая тот факт, что злоумышленники взломами iPhone, то не сложно догадаться, что «камень» брошен в «огород» iOS и самой Apple. Эксперты говорят, что в какой-то степени Ник Клегг прав. Ведь не будь изъянов в операционке, вредоносный компонент был бы заблокирован. А так имеем дело с тем, что вирус не только проник внутрь системы, но смог собрать данные и отправить их на удаленный сервер.





С другой стороны, но и с WatsApp нельзя снимать ответственность, ведь «брешь» в утилите также стала причиной того, что смартфон удалось взломать. Эксперты по кибербезопасности уже не раз обвиняли WatsApp в наличии дыр, позволяющих красть конфиденциальную информацию.





Источник: bbc.com







