Фанаты Google обнаружили, что в новом Pixel 5 разговорный динамик убран под дисплей

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Google решили повторить дизайн китайских конкурентов, убрав разговорный динамик с его привычного места.

На всех рекламных изображениях новый Pixel 5 красуется очень узкими рамками. Все бы ничего – привычная картина для рекламных постеров, но, похоже, в этот раз изображения правдивы – скорее всего, производитель действительно решил использовать динамик под дисплеем.

Этот интересный аспект дизайна был замечен пользователями Reddit после ознакомления с официальной диаграммой аппаратного обеспечения Pixel 5. На ней видно, что разговорный динамик явно не прикасается к верхнему ободку и плотно прилегает к экрану. Чуть выше него находится датчики приближения и освещенности - расположение, кстати, похоже на то, что реализовано в Pixel 4a, где последний компонент находится под дисплеем справа от динамика.

На диаграмме эти компоненты располагаются по центру. Тем не менее, изображения стекла на фронтальной панели Pixel 5 предполагают, что оно находится слегка левее центра, из-за чего невозможно было бы расположить привычный нам динамик.

Pixel 5 - это не первый смартфон, оснащенный динамиком под дисплеем, на котором экран так слегка вибрирует для воспроизведения звука. Например, такой технологией баловались Huawei со своим флагманом P40 Pro.

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Напомним, что разговорный динамик Pixel 5 «подпевает» основному, создавая эффект стерео-звучания. Пока обзоры в Сети еще не появились, неясно, насколько хорошо эта привычная нам технология работает на новинке от Google. Но надо отдать должное американской компании – за сравнительно скромный прайс производитель смог внести технологии, характерные для флагманов: и беспроводную зарядку, и стерео. Даже осталось место для привычного NFC и достаточно емкого аккумулятора.

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Источник: Reddit



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