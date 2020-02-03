Фантазия на тему смартфона 2022 года

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Производители выпускают бесчисленное множество смартфонов, но только единицы могут похвастаться хорошей камерой. А вот несколькими модулями на тыльной стороне — почти каждая модель. И смартфоностроителей не остановишь в их гонке за количеством камер. Чем больше, тем лучше.

В 2020 году стандартом станут квадрокамеры, и мы не удивимся, если кто-то из производителей пойдет на рекорд и установить больше датчиков в тыльной камере, чем предлагает тот же Nokia 9.1 PureView. Даже сложно предположить, что нас ждет в 2022 году? За построение предсказаний взялся один из поставщиков утечек.

Известный инсайдер @Ice Universe уверен, что гонка количества камер продолжится. Он даже создал концепт смартфона, где почти половину тыльной панели занимает массивный блок с девятью датчиками изображения и четырьмя светодиодными вспышками. «Изюминкой» системы модулей станет сенсор с оптическим форматом 1.

Судя по концепту, инсайдер хочет показать, что смартфоны 2022 года будут практически лишены рамок по периметру экрана, но вот до реализации подэкранной камеры дело так и не дойдет. Своим рендером он демонстрирует, что фронталку продолжат вписывать в небольшое круглое отверстие.

Эффективность столпотворения камер под большим вопросом. Но, похоже, что производителей это не остановит и они продолжат множить количество датчиков изображения.

Источник: twitter.com