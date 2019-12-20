FCC: Apple безосновательно обвинили в том, что ее смартфоны опасны из-за электромагнитного излучения

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В августе нынешнего года журналисты издания Chicago Tribune опубликовали материал, в котором рассказали о результатах измерения уровня радиочастотного излучения в сертифицированных лабораториях 4 смартфонов: iPhone 10, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 7. По итогам тестов оказалось, что хуже всех с электромагнитным излучением (SAR) дела обстоят у iPhone 7 и его уровень в 2-4 раза превышает допустимый.





На Apple подали суд, потому что ее смартфоны опасны для здоровья





Эта история получила продолжение в декабре нынешнего года. Стало известно, что чикагская юридическая компания Fegan Scott подала в суд на Apple, обвинив ее в том, что она выпускает смартфоны, чей уровень излучения превышает допустимый.









В основу нескольких коллективных исков как раз и положены исследования, опубликованные газетой Chicago Tribune. Юристы требуют от Apple компенсировать пользователям расходы на медицинскую помощь, а также выплатить компенсацию в счет возмещения ущерба. Справедливости ради стоит сказать, что аналогичные обвинения выдвинуты и в адрес Samsung.





FCC утверждает, что Apple не виновата





Со своей стороны, Федеральная комиссия по связи США (FCC) решила отреагировать на эту ситуацию и сегодня опубликовала результаты своих исследований в части измерения уровня SAR. Такие производители как Apple, Samsung, Motorola и BLU предоставили свои смартфоны для исследования. Среди испытуемых оказался и iPhone 7.





Ведомство отметило, что все смартфоны, которые стали участниками испытания, обладают радиочастотным излучением менее 1,6 Вт/кг. Эта величина по правилам FCC является максимально допустимой для мобильных устройств. Вердикт ведомства однозначен — тесты показали отсутствие нарушений правил FCC в части превышения максимального уровня радиоизлучения.









Явно Apple и Samsung будут использовать результаты теста FCC в качестве доказательств отсутствия своей вины и надуманности исковых требований. Со своей стороны, юристы Fegan Scott намерены идти до конца, а в обоснование своих доводов намерены ссылаться на результаты испытаний независимых лабораторий, подтверждающих превышение SAR.





Напомним, что для определения степени воздействия излучения смартфонов на организм человека, используется единица SAR — удельная поглощаемая мощность на массу. Максимально допустимый уровень SAR во многих странах мира составляет 1,6 Вт/кг — 2,0 Вт/кг.





Источник: phonearena.com







