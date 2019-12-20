FCC: Apple безосновательно обвинили в том, что ее смартфоны опасны из-за электромагнитного излучения
В августе нынешнего года журналисты издания Chicago Tribune опубликовали материал, в котором рассказали о результатах измерения уровня радиочастотного излучения в сертифицированных лабораториях 4 смартфонов: iPhone 10, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 7. По итогам тестов оказалось, что хуже всех с электромагнитным излучением (SAR) дела обстоят у iPhone 7 и его уровень в 2-4 раза превышает допустимый.
На Apple подали суд, потому что ее смартфоны опасны для здоровья
Эта история получила продолжение в декабре нынешнего года. Стало известно, что чикагская юридическая компания Fegan Scott подала в суд на Apple, обвинив ее в том, что она выпускает смартфоны, чей уровень излучения превышает допустимый.
В основу нескольких коллективных исков как раз и положены исследования, опубликованные газетой Chicago Tribune. Юристы требуют от Apple компенсировать пользователям расходы на медицинскую помощь, а также выплатить компенсацию в счет возмещения ущерба. Справедливости ради стоит сказать, что аналогичные обвинения выдвинуты и в адрес Samsung.
FCC утверждает, что Apple не виновата
Со своей стороны, Федеральная комиссия по связи США (FCC) решила отреагировать на эту ситуацию и сегодня опубликовала результаты своих исследований в части измерения уровня SAR. Такие производители как Apple, Samsung, Motorola и BLU предоставили свои смартфоны для исследования. Среди испытуемых оказался и iPhone 7.
Ведомство отметило, что все смартфоны, которые стали участниками испытания, обладают радиочастотным излучением менее 1,6 Вт/кг. Эта величина по правилам FCC является максимально допустимой для мобильных устройств. Вердикт ведомства однозначен — тесты показали отсутствие нарушений правил FCC в части превышения максимального уровня радиоизлучения.
Явно Apple и Samsung будут использовать результаты теста FCC в качестве доказательств отсутствия своей вины и надуманности исковых требований. Со своей стороны, юристы Fegan Scott намерены идти до конца, а в обоснование своих доводов намерены ссылаться на результаты испытаний независимых лабораторий, подтверждающих превышение SAR.
Напомним, что для определения степени воздействия излучения смартфонов на организм человека, используется единица SAR — удельная поглощаемая мощность на массу. Максимально допустимый уровень SAR во многих странах мира составляет 1,6 Вт/кг — 2,0 Вт/кг.
Источник: phonearena.com
Ситуация очень схожа с истерией о вредности 4г/5г. Такая мощность физически не может нанести вред здоровью! Это не ионизирующее излучение.
Проблема то в том, что с английского radiation - это не радиация, а излучение, а излучение может быть каким угодно. С этой же оперы о вредности микроволновок трубят, не зная основ физики.
Более того, в СНГ нормы по мощности сотовых вышек в сотню раз меньше, чем в США. И как же веселит, как вообще не понимающие люди начинают рассказывать о вредности вышек. Максимум что может сделать вашему телу электромагнитное излучение - это нагреть его. Но какая для этого мощность нужна? Да хоть обклейте себе полностью телефонами, ничего не будет. Множество американских "писателей", которые писали книги о вредности телефонов, писали в своих книгах антинаучный бред и тупо сочиняли, что доказано давно. Но есть такой континент людей, которому не докажешь , они не будут разбираться. К сожалению массы любят, когда им каналы по типу Рен-ТВ заливают в уши бред, а люди у нас привыкли сваливать свое здоровье на какую-то новую вышку связи)
Извините, очень бомбит, когда вижу подобное. Ладно там бабушки какие-то, но тут ведь взрослые люди, никогда не проверяют информацию.
Из той же оперы, когда сатирический сайт написал, что в Японии запретили микроволновки, а люди стали это везде распространять под водой правды. В такие моменты теряю веру в здравый смысл, когда люди сами ничего не изучают и не хотят, легче чтобы тебе просто влили что-то
Ситуация очень схожа с истерией о вредности 4г/5г. Такая мощность физически не может нанести вред здоровью! Это не ионизирующее излучение.
Проблема то в том, что с английского radiation - это не радиация, а излучение, а излучение может быть каким угодно. С этой же оперы о вредности микроволновок трубят, не зная основ физики.
Более того, в СНГ нормы по мощности сотовых вышек в сотню раз меньше, чем в США. И как же веселит, как вообще не понимающие люди начинают рассказывать о вредности вышек. Максимум что может сделать вашему телу электромагнитное излучение - это нагреть его. Но какая для этого мощность нужна? Да хоть обклейте себе полностью телефонами, ничего не будет. Множество американских "писателей", которые писали книги о вредности телефонов, писали в своих книгах антинаучный бред и тупо сочиняли, что доказано давно. Но есть такой континент людей, которому не докажешь , они не будут разбираться. К сожалению массы любят, когда им каналы по типу Рен-ТВ заливают в уши бред, а люди у нас привыкли сваливать свое здоровье на какую-то новую вышку связи)
Извините, очень бомбит, когда вижу подобное. Ладно там бабушки какие-то, но тут ведь взрослые люди, никогда не проверяют информацию.
Из той же оперы, когда сатирический сайт написал, что в Японии запретили микроволновки, а люди стали это везде распространять под водой правды. В такие моменты теряю веру в здравый смысл, когда люди сами ничего не изучают и не хотят, легче чтобы тебе просто влили что-то
Ситуация очень схожа с истерией о вредности 4г/5г. Такая мощность физически не может нанести вред здоровью! Это не ионизирующее излучение.
Проблема то в том, что с английского radiation - это не радиация, а излучение, а излучение может быть каким угодно. С этой же оперы о вредности микроволновок трубят, не зная основ физики.
Более того, в СНГ нормы по мощности сотовых вышек в сотню раз меньше, чем в США. И как же веселит, как вообще не понимающие люди начинают рассказывать о вредности вышек. Максимум что может сделать вашему телу электромагнитное излучение - это нагреть его. Но какая для этого мощность нужна? Да хоть обклейте себе полностью телефонами, ничего не будет. Множество американских "писателей", которые писали книги о вредности телефонов, писали в своих книгах антинаучный бред и тупо сочиняли, что доказано давно. Но есть такой континент людей, которому не докажешь , они не будут разбираться. К сожалению массы любят, когда им каналы по типу Рен-ТВ заливают в уши бред, а люди у нас привыкли сваливать свое здоровье на какую-то новую вышку связи)
Извините, очень бомбит, когда вижу подобное. Ладно там бабушки какие-то, но тут ведь взрослые люди, никогда не проверяют информацию.
Из той же оперы, когда сатирический сайт написал, что в Японии запретили микроволновки, а люди стали это везде распространять под водой правды. В такие моменты теряю веру в здравый смысл, когда люди сами ничего не изучают и не хотят, легче чтобы тебе просто влили что-то