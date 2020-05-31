Феномен Xiaomi. Названы главные причины успеха

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Если забыть о прагматичности и поддаться эмоциям — полюбить продукты Xiaomi очень просто. Компания харизматична и с удовольствием угождает своей аудитории. Сам бренд не статусный, а народный, который каждый раз призывает публику считать деньги. Зачем покупать что-то дорогое, когда у продуктов Xiaomi есть все то же, но за меньшие деньги. В итоге в мире насчитывается большая армия лояльной аудитории, которая подсела, прежде всего, на иглу низких цен.

Теперь можно и на инновации тратить

Надо отдать должное Xiaomi, она изрядно преуспела на рынке и обладает обширным портфолио продуктов, где каждый может присмотреть что-то по душе. В этом году компания отмечает собственное 10-летие, и девять лет как она создает смартфоны. Многие бы сказали, что своим успехом она обязана хорошему балансу цены/качества/характеристик, но сама Xiaomi считает иначе.

В одном из своих интервью глава компании Лэй Цзюнь заявил, что успех компании за последние пять лет построен на трех китах: инновации, качество и доставка. Xiaomi много денег инвестируют в разработки и технологии. Так, в прошлом году эта статья затрат составила 7,5 млрд юаней, а в 2020 году на эти цели будет направлено 10 млрд юаней.

Отмечает Лэй Цзюнь и то, что они многое сделали для того, чтобы наладить производство смартфонов так, чтобы предупредить их дефицит на старте продаж. Компания делает все, чтобы выпустить устройств в достаточном объеме, чтобы удовлетворить спрос на них.

По словам главы Xiaomi, сейчас редко слышны жалобы, что на старте продаж выстраиваются длинные очереди из-за нехватки смартфонов. Это связано с тем, что им удалось добиться того, что ежемесячный объем произведенных гаджетов может достигать 15 млн единиц.

Слабые стороны

Несмотря на то, что к самой марке Xiaomi я отношусь положительно, у нее есть целый ряд проблем, которые нуждаются в решении. Взрывной рост компании во многом базировался на стратегии демпинга цен, умении организовать производство и низкой маржинальности прибыли. В плане баланса характеристики/цена — у Xaomi все складывается в целом неплохо. Но с точки зрения качества софта и способности к самостоятельным инновациям, позиции компании неубедительны.

Кроме того, она излишне увлеклась множить модельный ряд устройств и в портфолио бренда царит неразбериха. Сегодня все сложнее расставить все по полочкам и четко структурировать линейку продуктов. Не добавляет порядка выпуск одной и той же модели с разными именами в зависимости от региона продаж. А сегодня суббренды еще и начали выпускать практически идентичные устройства. Чтобы в этом убедиться достаточно посмотреть на актуальный модельный ряд POCO, состоящий из клонов устройств Redmi.

Источник: mydrivers