Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5: дата предполагаемого анонса

809

Xiaomi Mi Band — устройства весьма и весьма популярные. Поколения меняются и в этом году, по логике, нам должны показать Xiaomi Mi Band 5. Про новый фитнес-браслет известно не так много и в основном только то, что Xiaomi сделает упор на увеличившийся дисплей и функции, связанные со со здоровьем.

Когда выйдут Xiaomi Mi Band 5

В настоящий момент мы ожидаем, что Xiaomi Mi Band 5 будут анонсированы в июне и уже есть даже предполагаемая дата премьеры. Так, на просторах социальной сети Wechat на странице аккаунта Xiaomi Mall было найдено сообщение, что новинка дебютирует 11 июня.

Новшества

Напомним, что по предварительной информации Xiaomi Mi Band 5 предложит функцию мирового времени, поддержку аналоговых циферблатов и количество поддерживаемых спортивных режимов увеличится до 11. Фитнес-трекер сможет оценивать уровень кислорода в крови (SpO2) и предложит 1,2-дюймовый дисплей. При помощи носимого гаджета можно будет управлять камерой, а дамы смогут отслеживать периодичность менструального цикла. В качестве голосового помощника будет выступать Alexa.

Что с NFC

Самый главный вопрос: получит ли глобальная версия чип NFC? В пследние дни мнения инсайдеров разделились. Одни говорят о том, что чип для бесконтактных платежей станет достоянием только китайской версии. Другие уверяют, что NFC появится и в глобальной вариации. Учитывая недавний приход Mi Smart Band 4 в Россию с NFC, велика вероятность, что эта фича появится и в Mi Band 5, предназначенном для продаж за пределами Китая.

Источник: sohu

Феномен Xiaomi. Названы главные причины успеха﻿

Объявлены цены на Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC в России﻿