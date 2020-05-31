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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5: дата предполагаемого анонса

31.05.2020 809 0

Xiaomi Mi Band — устройства весьма и весьма популярные. Поколения меняются и в этом году, по логике, нам должны показать Xiaomi Mi Band 5. Про новый фитнес-браслет известно не так много и в основном только то, что Xiaomi сделает упор на увеличившийся дисплей и функции, связанные со со здоровьем.

 

Когда выйдут Xiaomi Mi Band 5

 

В настоящий момент мы ожидаем, что Xiaomi Mi Band 5 будут анонсированы в июне и уже есть даже предполагаемая дата премьеры. Так, на просторах социальной сети Wechat на странице аккаунта Xiaomi Mall было найдено сообщение, что новинка дебютирует 11 июня.

 

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5: дата предполагаемого анонса – фото 1

 

Новшества

 

Напомним, что по предварительной информации Xiaomi Mi Band 5 предложит функцию мирового времени, поддержку аналоговых циферблатов и количество поддерживаемых спортивных режимов увеличится до 11. Фитнес-трекер сможет оценивать уровень кислорода в крови (SpO2) и предложит 1,2-дюймовый дисплей. При помощи носимого гаджета можно будет управлять камерой, а дамы смогут отслеживать периодичность менструального цикла. В качестве голосового помощника будет выступать Alexa.

 

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5: дата предполагаемого анонса – фото 2

 

Что с NFC

 

Самый главный вопрос: получит ли глобальная версия чип NFC? В пследние дни мнения инсайдеров разделились. Одни  говорят о том, что чип для бесконтактных платежей станет достоянием только китайской версии. Другие уверяют, что NFC появится и в глобальной вариации. Учитывая недавний приход Mi Smart Band 4 в Россию с NFC, велика вероятность, что эта фича появится и в Mi Band 5, предназначенном для продаж за пределами Китая.  

 

Источник: sohu

 

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Xiaomi Mi Band 5 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 31.05.2020

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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5: дата предполагаемого анонса