Флагман LG V60 ThinQ ожидаемо получил среднюю оценку фотовозможностей в рейтинге DxOMark

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Давайте будем честны: смартфоны LG никогда не были сильны в фотографии. Конечно, их флагманы не показывали ужасные результаты фото- и видеосъемки, но и чего-то выдающегося они тоже не предлагали. В основном, компания пыталась играть на своих сильных сторонах: например, она всегда была одной из лучших в вопросе звука и физической защиты своих аппаратов.

Но вопрос с работой камеры всегда их трогал за живое. С выпуском V60 ThinQ компания поставила перед собой цель улучшить этот промах. Но, похоже, их планам не суждено было сбыться. По крайней мере, так говорится в обзоре DxOMark.

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В V60 ThinQ используется основной сенсор на 64 Мегапикселя. Производитель решил использовать технологию Quad-Bayer для получения 16-мегапиксельных снимков с приемлемой экспозицией и хорошим динамическим диапазоном. К сожалению, производителю не получилось «обуздать» ее работу в реальных условиях эксплуатации: на снимках заметны много шумов и проблемы с контрастностью. Зато эффект бокэ работает довольно неплохо благодаря датчику 3D-ToF.

Самые большие проблемы в работе камеры LG V60 ThinQ наблюдаются в отношении фотографий с зумом. DxOMark отметил, что смартфон выдает относительно неплохие результаты, но недостаточно хорошие, учитывая огромный датчик на 64 Мегапикселей. Также тестировщиков не порадовало качество видеозаписи. Если днем камера показывает более-менее допустимые результаты, то ночью или в условиях искусственного освещения качество оставляет желать лучшего: множество шумов и отсутствие адекватной работы стабилизации изображения.

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В итоге LG V60 ThinQ набрал ровно 100 очков, что ставит его на уровень с флагманскими устройствами аж 2018 года. Остается надеяться на улучшение работы камеры при помощи обновлений, но, зная «любовь» компании к поддержке своих устройств, на это не приходится надеяться.

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Источник: GSMArena