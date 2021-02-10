Флагман Nokia должен дебютировать до дня Всемирного дня шопинга

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Представитель HMD Global заявил, что флагман Nokia представят до 11 ноября

В портфолио возрожденной Nokia только бюджетники и смартфоны среднего уровня. А вот с флагманами не задалось. С момента, как HMD Global вернули на рынок эту марку все ожидали от нее флагманских телефонов. И мы их получили в лице Nokia 8 Sirocco и Nokia 9 PureView. Но смартфоны вышли средними в плане характеристик и вовсе не впечатляли своими возможностями.

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И вот компания готовится зайти на очередной круг и попытается выкатить полноценный флагман. Менеджер по продукции мобильных устройств Nokia в Китае Чжан Ючэн в общении с пользователями в сети Weibo сообщил о том, что до 11 ноября компания выпустит свой флагманский 5G-смартфон. Ориентир с датой выбран не случайно, ведь 11 ноября — это дата ежегодной распродажи в Китае, посвященной Дню холостяка. HMD Global будет стремиться сделать так, чтобы ее новинка оказалась в числе товаров, которые можно будет приобрести в рамках дня шопинга.

Nokia 9.1 PureView

Напомним, что с момента анонса Nokia 9 PureView прошло больше трех лет и все это время в сети периодически появлялись слухи, что вот-вот компания выпустит его преемника. Изначально говорилось о том, что нас ждет премьера Nokia 9.1 PureView, но затем источники начали уверять, что к анонсу готовится Nokia 9.3 PureView.

По слухам, релиз флагмана постоянно переносится, а среди причин называют неудовлетворительное качество фоточек на основную камеру. Окажется ли Nokia 9.3 PureView тем смартфоном, что дебютирует до 11 ноября, узнаем позже.

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Источник: ithome