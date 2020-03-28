Флагманская модель робота-пылесоса от Xiaomi Roborock S5 Max по скидке и с возможностью выигрыша отличных призов!

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Сегодня умный дом уже не кажется чем-то футуристичным. Практически каждый человек может добавить к своему жилищу что-то из автономной или настраиваемой техники, будь то банальный чайник с функцией управления со смартфона или же умное освещение. Наиболее популярным помощником в доме в последнее время стал робот-пылесос – поистине желаемый и многим даже необходимый гаджет.

Если вы давно задумывались о приобретении робота-пылесоса, то у Xiaomi есть для вас отличный вариант. Roborock S5 Max – новая модель робота-пылесоса от известного китайского бренда, чьи достоинства сильно перевешивают ограниченный функционал похожей продукции от других производителей.

Одним из главных преимуществ S5 Max является широкий спектр смарт-функций, продуманных до мелочей. Например, через специально приложение вы можете настроить зонирование уборки на площади вашей квартиры – вы сами определяете, что именно вы хотите убрать, причем зона может быть любого размера. Кроме ручной настройки, пылесос сам очерчивает «карту» каждой из комнат и запоминает, куда именно ему нужно следовать.

Также в Roborock S5 Max встроена функция влажной уборки – большой резервуар объемом 290 мл, а также умный расход используемой воды поможет вам провести влажную уборку очень большого помещения. Дополнительно в приложении вы сможете выбрать необходимое количество воды в соответствии с различными материалами пола для лучшего результата.

Еще одной интересной особенностью пылесоса является интеллектуальная подзарядка батареи: S5 Max рассчитывает необходимую емкость батареи для продолжения уборки. То есть, в отличие от других пылесосов, которые сами уйдут на подзарядку и их придется вновь включать вручную, этот малыш возобновит работу сразу после достаточной для продолжения работы зарядки, и отправится на отдых только после окончания уборки.

Если вас заинтересовал этот гаджет, то в честь десятилетия AliExpress компания подготовила специальное предложение. Для желающих приобрести Roborock S5 Max продавец опустил цену до 395$. Чтобы получить данный ценник, вам нужно выполнить несколько условий: можно использовать 2 любых купона на скидку 8$ на товар свыше 150$, плюс 10$ скидка при заказе свыше 299$, также купон от продавца на 20$ и спец-купон от AliExpress на скидку в 15$: PRAZDNUEM10.

Кроме того при покупке Roborock S5 Max каждый покупатель может получить один из 9 обогревателей SMARTMI 1S. Слоган розыгрыша: «Покупайте раньше - вероятность выигрыша будет выше».

А для тех, кому не достался главный приз, производителей подготовил еще несколько утешительных призов. Среди остальных призовых позиции вы найдете, 2 беспроводных пылесоса Jimmy JV71 Vacuum Cleaner, 10 Xiaomi Mi Band 4, 10 наборов отверток Mijia Electric Screwdrivers, 10 весов Body Fat Scale, 60 щеток для очистки лица Smart Facial Brush и 20 дополнительных наборов электрических отверток Mijia для пользователей, купивших S5 Max на пятый день после старта продаж.

Как видите, лучшего момент для покупки маленького, но очень умного помощника для уборке квартиры вам не найти. Переходите по ссылке и участвуйте в розыгрыше. Новенький гаджет от Xiaomi уже ждет встречи с вами!