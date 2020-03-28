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  • Флагманская модель робота-пылесоса от Xiaomi Roborock S5 Max по скидке и с возможностью выигрыша отличных призов!

Флагманская модель робота-пылесоса от Xiaomi Roborock S5 Max по скидке и с возможностью выигрыша отличных призов!

28.03.2020 53 0

Сегодня умный дом уже не кажется чем-то футуристичным. Практически каждый человек может добавить к своему жилищу что-то из автономной или настраиваемой техники, будь то банальный чайник с функцией управления со смартфона или же умное освещение. Наиболее популярным помощником в доме в последнее время стал робот-пылесос – поистине желаемый и многим даже необходимый гаджет.

 

Флагманская модель робота-пылесоса от Xiaomi Roborock S5 Max по скидке и с возможностью выигрыша отличных призов! – фото 1

 

Если вы давно задумывались о приобретении робота-пылесоса, то у Xiaomi есть для вас отличный вариант. Roborock S5 Max – новая модель робота-пылесоса от известного китайского бренда, чьи достоинства сильно перевешивают ограниченный функционал похожей продукции от других производителей.

 

Флагманская модель робота-пылесоса от Xiaomi Roborock S5 Max по скидке и с возможностью выигрыша отличных призов! – фото 2

 

Одним из главных преимуществ S5 Max является широкий спектр смарт-функций, продуманных до мелочей. Например, через специально приложение вы можете настроить зонирование уборки на площади вашей квартиры – вы сами определяете, что именно вы хотите убрать, причем зона может быть любого размера. Кроме ручной настройки, пылесос сам очерчивает «карту» каждой из комнат и запоминает, куда именно ему нужно следовать.

 

Также в Roborock S5 Max встроена функция влажной уборки – большой резервуар объемом 290 мл, а также умный расход используемой воды поможет вам провести влажную уборку очень большого помещения. Дополнительно в приложении вы  сможете выбрать необходимое количество воды в соответствии с различными материалами пола для лучшего результата.

 

Флагманская модель робота-пылесоса от Xiaomi Roborock S5 Max по скидке и с возможностью выигрыша отличных призов! – фото 3

 

Еще одной интересной особенностью пылесоса является интеллектуальная подзарядка батареи: S5 Max рассчитывает необходимую емкость батареи  для продолжения уборки. То есть, в отличие от других пылесосов, которые сами уйдут на подзарядку и их придется вновь включать вручную, этот малыш возобновит работу сразу после достаточной для продолжения работы зарядки, и отправится на отдых только после окончания уборки.

 

Если вас заинтересовал этот гаджет, то в честь десятилетия AliExpress компания подготовила специальное предложение. Для желающих приобрести Roborock S5 Max продавец опустил цену до 395$. Чтобы получить данный ценник, вам нужно выполнить несколько условий: можно использовать 2 любых купона на скидку 8$ на товар свыше 150$, плюс 10$ скидка при заказе свыше 299$, также купон от продавца на 20$ и спец-купон от AliExpress на скидку в 15$: PRAZDNUEM10.

 

Флагманская модель робота-пылесоса от Xiaomi Roborock S5 Max по скидке и с возможностью выигрыша отличных призов! – фото 4

 

Кроме того при покупке Roborock S5 Max каждый покупатель может получить один из 9 обогревателей SMARTMI 1S. Слоган розыгрыша: «Покупайте раньше - вероятность выигрыша будет выше».

 

А для тех, кому не достался главный приз, производителей подготовил еще несколько утешительных призов. Среди остальных призовых позиции вы найдете, 2 беспроводных пылесоса Jimmy JV71 Vacuum Cleaner, 10 Xiaomi Mi Band 4, 10 наборов отверток Mijia Electric Screwdrivers, 10 весов Body Fat Scale, 60 щеток для очистки лица Smart Facial Brush и 20 дополнительных наборов электрических отверток Mijia для пользователей, купивших S5 Max на пятый день после старта продаж.

 

Флагманская модель робота-пылесоса от Xiaomi Roborock S5 Max по скидке и с возможностью выигрыша отличных призов! – фото 5

 

Как видите, лучшего момент для покупки маленького, но очень умного помощника для уборке квартиры вам не найти. Переходите по ссылке и участвуйте в розыгрыше. Новенький гаджет от Xiaomi уже ждет встречи с вами!

Xiaomi Roborock S5 Max
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.03.2020

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Флагманская модель робота-пылесоса от Xiaomi Roborock S5 Max по скидке и с возможностью выигрыша отличных призов!