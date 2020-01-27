Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Флагманы серии Huawei P40 могут стоить дешевле, а все «благодаря» санкциям США

Флагманы серии Huawei P40 могут стоить дешевле, а все «благодаря» санкциям США

27.01.2020 635 0

Что касается национальных интересов и безопасности — Белый дом и Дональд Трамп утверждают, что они в приоритетах для них и они прикладывают недюжие усилия для их защиты. Это подкрепляется той торговой войной, которую США развернули против Китая, а также теми гонениями что обрушились на Huawei.

 

Флагманы серии Huawei P40 могут стоить дешевле, а все «благодаря» санкциям США – фото 1


На данный момент ситуация такова, что правительство США не идет на ужесточение санкций и эскалацию конфликта, но и сменять гнев на милость не спешит. Главная проблема для Huawei — отлучение от Google-сервисов, и она так и остается нерешенной для компании.


Нет никаких предпосылок, что ситуация изменится к лучшему к концу марта, когда состоится премьера семейства Huawei P40. А это означает, что новоиспеченные флагманы также будут лишены привычных сервисов и служб Google. Но, возможно, этот факт сыграет на руку пользователям. По крайней мере, есть шанс, что за новинки не запросят слишком много.

 

Флагманы серии Huawei P40 могут стоить дешевле, а все «благодаря» санкциям США


Так, достаточно известный инсайдер @RODENT950 сегодня опубликовал информацию, что серия Huawei P40 будет стоить дешевле. Сколько запросят за ту или иную модификацию, техно-шпион озвучивать не стал. Но он прогнозирует, что в Китае за новинки запросят от $519 до $951, а вот в Европе порядок цен будет от 470 евро до 999 евро.

 

Источник: gizchina.it



Huawei P40 Pro Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Флагманы серии Huawei P40 могут стоить дешевле, а все «благодаря» санкциям США