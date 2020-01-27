Флагманы серии Huawei P40 могут стоить дешевле, а все «благодаря» санкциям США

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Что касается национальных интересов и безопасности — Белый дом и Дональд Трамп утверждают, что они в приоритетах для них и они прикладывают недюжие усилия для их защиты. Это подкрепляется той торговой войной, которую США развернули против Китая, а также теми гонениями что обрушились на Huawei.









На данный момент ситуация такова, что правительство США не идет на ужесточение санкций и эскалацию конфликта, но и сменять гнев на милость не спешит. Главная проблема для Huawei — отлучение от Google-сервисов, и она так и остается нерешенной для компании.





Нет никаких предпосылок, что ситуация изменится к лучшему к концу марта, когда состоится премьера семейства Huawei P40. А это означает, что новоиспеченные флагманы также будут лишены привычных сервисов и служб Google. Но, возможно, этот факт сыграет на руку пользователям. По крайней мере, есть шанс, что за новинки не запросят слишком много.









Так, достаточно известный инсайдер @RODENT950 сегодня опубликовал информацию, что серия Huawei P40 будет стоить дешевле. Сколько запросят за ту или иную модификацию, техно-шпион озвучивать не стал. Но он прогнозирует, что в Китае за новинки запросят от $519 до $951, а вот в Европе порядок цен будет от 470 евро до 999 евро.

Источник: gizchina.it







