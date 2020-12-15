Fortnite добавит специальный режим, благодаря которому игру можно будет запустить даже на слабом ПК

Fortnite получит новый режим производительности, предназначенный для более плавной работы на старых компьютерах и ноутбуках. Обновление снижает качество графики для повышения производительности и позволит игрокам уменьшить размер файла игры.
Данный режим станет доступен в альфа-режиме с 15 декабря. Новая опция снижает нагрузку на процессор и видеокарту, обменивая высокое разрешение на более стабильный геймплей. Разработчик игры, Epic Games, заявляет, что обновление заставит игру работать лучше, чем в настоящее время при низких настройках.
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Разработчик поделился парой примеров того, как новый режим сравнивается с режимом низких настроек, и по примерам заметно, что частота кадров действительно увеличилась. В рассмотренных сценариях игра перешла с 24 до 61 кадра в секунду.
Игра без включенных текстур
Игроки найдут эту опцию в меню Дополнительных настроек графики при запуске игры. Опцию можно включить или отключить вручную в любое время. Игрокам, использующим слабые ПК, Fortnite сам предложит перейти в режим производительности.
Параллельно с данным обновлением Epic Games добавят опцию, позволяющую пользователям полностью отказаться от текстур высокого разрешения. Когда пользователи заходят в меню установки, у них появляется возможность отменить установку тяжелых текстур, что освободит 14,48 ГБ места на жестком диске.
Обновление должно помочь сохранить стабильность игры на старом оборудовании, хотя Epic все же рекомендует запускать игру с SSD или установить 6 ГБ оперативной памяти или выше.
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Источник: The Verge
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