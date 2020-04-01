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Фото чехла для Samsung Galaxy Note 20

01.04.2020 235 0

«Отстрелявшись» с обновлением в семействе Galaxy S, компания Samsung готовит во второй половине года преемников в рамках серии Galaxy Note. Нынешний год не станет исключением и нас ждет анонс линейки Galaxy Note 20.

 

Фото чехла для Samsung Galaxy Note 20

 

В сети уже ходили предсказания, что Samsung «выдохлась» на новации и у нее не осталось в запасе чего-то новенького для флагмана со стилусом. По словам ряда источников, Galaxy Note 20 не будет ничем кардинальным отличаться от того же Galaxy S20 Ultra и только поддержка усовершенствованного электронного пера станет его главным отличием от линейки титульных флагманов компании.

 

Фото чехла для Samsung Galaxy Note 20 – фото 2

 

То, что Galaxy Note 20 станет своим дизайном повторять черты Galaxy S20, отчасти подтверждает фото чехла, который приготовили для нового флагмана. Снимки появились в сети благодаря известному искателю утечек Роланду Квандту. Анализ отверстия под основную камеру позволил предположить, что Galaxy Note 20 должен получить тот же набор датчиков, что и Galaxy S20 Ultra.

 

Акцентировал внимание источник на том, что он не может точно сказать с каким именем смартфон появится на рынке. Он вполне может выйти, как Galaxy Note 20, так и Galaxy Note 11. В зависимости от версий они могут получить приставку Ultra или Plus.

 

Премьера Galaxy Note 20 (Galaxy Note 11) должна пройти в августе.

 

Источник: twitter

Samsung Galaxy Note 20
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.04.2020

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Фото чехла для Samsung Galaxy Note 20