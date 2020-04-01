Фото чехла для Samsung Galaxy Note 20

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«Отстрелявшись» с обновлением в семействе Galaxy S, компания Samsung готовит во второй половине года преемников в рамках серии Galaxy Note. Нынешний год не станет исключением и нас ждет анонс линейки Galaxy Note 20.

В сети уже ходили предсказания, что Samsung «выдохлась» на новации и у нее не осталось в запасе чего-то новенького для флагмана со стилусом. По словам ряда источников, Galaxy Note 20 не будет ничем кардинальным отличаться от того же Galaxy S20 Ultra и только поддержка усовершенствованного электронного пера станет его главным отличием от линейки титульных флагманов компании.

То, что Galaxy Note 20 станет своим дизайном повторять черты Galaxy S20, отчасти подтверждает фото чехла, который приготовили для нового флагмана. Снимки появились в сети благодаря известному искателю утечек Роланду Квандту. Анализ отверстия под основную камеру позволил предположить, что Galaxy Note 20 должен получить тот же набор датчиков, что и Galaxy S20 Ultra.

Акцентировал внимание источник на том, что он не может точно сказать с каким именем смартфон появится на рынке. Он вполне может выйти, как Galaxy Note 20, так и Galaxy Note 11. В зависимости от версий они могут получить приставку Ultra или Plus.

Премьера Galaxy Note 20 (Galaxy Note 11) должна пройти в августе.

Источник: twitter