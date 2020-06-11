Фото HTC Desire 20 Pro: дизайнерским шедевром не назовешь

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Станет ли HTC Desire 20 Pro настоящим подарком для немногочисленной армии поклонников компании? Ответить на этот вопрос можно будет уже 16 мая, когда состоится анонс смартфона. Но уже сегодня можно говорить о том, что вряд ли новичок будет настоящим «красавчиком» и сможет щеголять какими-то дизайнерскими изысками.









Что показали





Усилиями надежного поставщика утечек Эвана Бласса, сегодня в сеть слили фото HTC Desire 20 Pro, при взгляде на который его хочется наградить «эпитетами» как скучный, архаичный и пресный. Фанаты этой компании все поймут и простят? А мириться придется с шаблонным дизайном, где на тыльной стороне установлен сканер отпечатков пальцев и основная камера с четырьмя датчиками изображения, сгруппированными в один блок овальной формы.

Увы, ситуацию даже не спасает текстурированная тыльная крышка. Выглядит в реальности смартфон дешево, просто и неказисто. В целом дизайнеры компании явно не утруждали себя поиском индивидуального стиля.





Что по начинке





О самом HTC Desire 20 Pro известно, что он будет построен на базе Snapdragon 665, предложит дисплей диагональю 6,4 или 6,5 дюйма разрешением 2340х1080 точек, 6 Гб оперативной памяти и операционку Android 10. По тем эскизам, которые ранее мелькали в сети, фронтальная камера будет врезана в круглое отверстие в верхнем левом углу.

Источник: phonearena







