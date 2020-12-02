Фото и характеристики одного из первых флагманов с Snapdragon 888 5G

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Подробности о Realme Race: изображение и характеристики

Суббренд Oppo, компания Realme уже больше двух лет ведет автономный полет и не намерена останавливаться. Помимо бюджетного и среднего сегмента она намерена стать заметным игроком во флагманском классе. В числе новинок может оказаться модель с кодовым именем Race и ее индекс RMX2202. Ресурс GSMArena выложил изображения и характеристики новинки.

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Не прорывной в плане дизайна гаджет, но установить круглой формы основную камеру уже новый дизайнерский ход компании. Судя по всему, тут предложат OLED-панель, в которую встроят сканер отпечатков пальцев. К сожалению, лицевую панель не показали, поэтому только остается только догадываться как компания обыграет фронтальную камеру.

Сообщается, что Realme Race будет построен на базе чипа Snapdragon 888 5G, предложит 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, а работать он будет под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

Когда смартфон увидит свет, информации нет. Но с большой долей вероятности его дебют придется на первый квартал следующего года. Ожидается, что новинка будет официально доступна в индии и Европе. Напомним, что ранее сообщалось, что Realme готовит флагман новой для себя серии Ace и вероятно, что Race и есть кодовое имя новинки.

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Источник: gsmarena