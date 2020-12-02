Фото и характеристики одного из первых флагманов с Snapdragon 888 5G

02.12.2020 323 0

Подробности о Realme Race: изображение и характеристики

Суббренд Oppo, компания Realme уже больше двух лет ведет автономный полет и не намерена останавливаться. Помимо бюджетного и среднего сегмента она намерена стать заметным игроком во флагманском классе. В числе новинок может оказаться модель с кодовым именем Race и ее индекс RMX2202. Ресурс GSMArena выложил изображения и характеристики новинки.

 

Читать также: Realme заморочилась с оформлением основной камеры

 

Фото и характеристики одного из первых флагманов с Snapdragon 888 5G – фото 1

 

Не прорывной в плане дизайна гаджет, но установить круглой формы основную камеру уже новый дизайнерский ход компании. Судя по всему, тут предложат OLED-панель, в которую встроят сканер отпечатков пальцев. К сожалению, лицевую панель не показали, поэтому только остается только догадываться как компания обыграет фронтальную камеру.

 

Фото и характеристики одного из первых флагманов с Snapdragon 888 5G – фото 2

 

Сообщается, что Realme Race будет построен на базе чипа Snapdragon 888 5G, предложит 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, а работать он будет под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

 

Когда смартфон увидит свет, информации нет. Но с большой долей вероятности его дебют придется на первый квартал следующего года. Ожидается, что новинка будет официально доступна в индии и Европе. Напомним, что ранее сообщалось, что Realme готовит флагман новой для себя серии Ace и вероятно, что Race и есть кодовое имя новинки.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источник: gsmarena

Snapdragon 888 5G Realme Race
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.12.2020

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Фото и характеристики одного из первых флагманов с Snapdragon 888 5G