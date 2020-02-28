Фото и характеристики Samsung Galaxy A11

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В прошлом году Samsung сделала ставку на А-серию, и она сыграла. Ряд моделей этой линейки хорошо продавались, и компания надеется, что и новые устройства публика примет также тепло. Samsung готовится обновить Galaxy A10, который по итогам прошлого года стал третьим по популярности смартфоном в мире по заключению аналитиков компании Canalys.





Ресурс 91Mobiles поделился фотографией задней панели Galaxy A11, а также поведал ряд характеристик аппарата. Сообщается, что смартфон получил IPS-дисплей диагональю 6,4 дюйма, порт USB Type-C, аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб. Работать Galaxy A11 станет под управлением фирменной оболочки One UI на основе Android 10.





Разрешение фронтальной камеры составило 8 Мп, а на тыльной стороне установили систему из трех датчиков, где один из них будет на 13 Мп. Сама задняя панель изготовлена из поликарбоната и здесь же установили сканер отпечатков пальцев.





Предполагается, что ценник на Samsung Galaxy A11 составит около $138, а дебютирует он в марте нынешнего года. Стоит ждать также премьеру Galaxy A31 и Galaxy A41, где первый из них предложит батарейку на 5000 мАч и второй — чип Helio P65 и аккумулятор емкостью 3500 мАч.





Источник: news.mydrivers.com







