Где купить дешевле?

Фото отмененного Xiaomi Mi 6 Pro

05.02.2020 5527 3

Если Xiaomi хочет привлечь клиентов, прежде всего, за счет увеличения продаж флагманов, ей необходимо усилить защиту устройств от попадания воды. От компании уже давно ждут продуктов с реальной водонепроницаемостью, тогда как она ограничивается полумерами с установкой резиновых прокладок в слотах для SIM-карт.

 

Фото отмененного Xiaomi Mi 6 Pro – фото 1


Периодически в сети проскальзывали слухи, что наконец-то компания представит свой смартфон с полноценной защитой от пыли и влаги. Но этого так и не случилось. Производитель не желает тратиться на сертификацию и дополнительные меры защиты. Тем не менее, идея создать смартфон с водозащитой, похоже, посещала умы инженеров компании.


Сегодня один из сетевых источников опубликовал фото неизданного Xiaomi Mi 6 Pro. Смартфон оснастили изогнутым дисплеем, клавишей Домой, со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев, чипом Snapdragon 835, сенсорными клавишами управления и сдвоенной основной камерой.  Но самое интересное — была заявлена водозащита.

 

Фото отмененного Xiaomi Mi 6 Pro


По каким-то причинам выход новинки был отменен. Возможно, в 2017 году индустрия стояла на пороге тотальной «безрамочности» и Xiaomi с оглядкой на модные веяния отказалась от выпуска устройства, где дисплей обладает толстыми рамками.


Не исключено, что в будущем Xiaomi  выпустит смартфон, который предложит поддержку стандарта IP68, но, когда это произойдет, неизвестно. 


Источник: phone.cnmo.com, mydrivers



Xiaomi Mi 6 Pro Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Yevghen
Эх, Андрей ... фейкометать не утомился? Чего не сделаешь ради трафика. Потом удивляешься, почему так мало подписывается народу на канала и по рефкам мало ходят)))
05.02.2020 16:03
Ответить
Иван
Для особо тупых, к коим относится и Евген, внизу есть источники. К чему претензии? Илим думать не наш удел? А мы умеем только чужие остроты повторять? Болванчик Стаса ты?
05.02.2020 16:38
Ответить
Денис
И прикинь Евгений ушербный, другие издания тоже об этом написали. Например, rozetked и ixbt. Ты фуфломет и пиздобол лучше своей головой думай или тебе нравится быть безмозглым, транслирующим только чужие мысли и желчь?
05.02.2020 17:36
Ответить

telegram__banner.png
Фото отмененного Xiaomi Mi 6 Pro