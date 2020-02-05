Фото отмененного Xiaomi Mi 6 Pro

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Если Xiaomi хочет привлечь клиентов, прежде всего, за счет увеличения продаж флагманов, ей необходимо усилить защиту устройств от попадания воды. От компании уже давно ждут продуктов с реальной водонепроницаемостью, тогда как она ограничивается полумерами с установкой резиновых прокладок в слотах для SIM-карт.









Периодически в сети проскальзывали слухи, что наконец-то компания представит свой смартфон с полноценной защитой от пыли и влаги. Но этого так и не случилось. Производитель не желает тратиться на сертификацию и дополнительные меры защиты. Тем не менее, идея создать смартфон с водозащитой, похоже, посещала умы инженеров компании.





Сегодня один из сетевых источников опубликовал фото неизданного Xiaomi Mi 6 Pro. Смартфон оснастили изогнутым дисплеем, клавишей Домой, со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев, чипом Snapdragon 835, сенсорными клавишами управления и сдвоенной основной камерой. Но самое интересное — была заявлена водозащита.









По каким-то причинам выход новинки был отменен. Возможно, в 2017 году индустрия стояла на пороге тотальной «безрамочности» и Xiaomi с оглядкой на модные веяния отказалась от выпуска устройства, где дисплей обладает толстыми рамками.





Не исключено, что в будущем Xiaomi выпустит смартфон, который предложит поддержку стандарта IP68, но, когда это произойдет, неизвестно.





Источник: phone.cnmo.com, mydrivers







