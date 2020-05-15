Фото «прозрачного» Redmi K30 Pro

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Xiaomi замечена за экспериментами с выпуском смартфонов с прозрачной тыльной крышкой, которая позволяет видеть внутренности через стекло. Правда, потом оказалось, что на самом деле под крышкой располагался муляж, повторяющий внешний вид внутренних элементов. Похоже, что сама идея не зашла и решение с прозрачной тыльной панелью не помогло компании в продажах.

Но сам прием Xiaomi иногда использует. Так, менеджер по маркетингу компании выложил в сеть фото, где запечатлена версия Redmi K30 Pro с прозрачной тыльной крышкой. Это не серийный образец и в таком виде коммерческий вариант смартфона не выйдет. Создан такой экземпляр был исключительно для того, чтобы открыть на всеобщее обозрение эстетику внутреннего мира устройства.

Демонстрационный образец показал компоновку элементов по типу «сэндвича». По словам топ-менеджера Xiaomi, в большинстве Android-устройств используется аналогичное многослойное решение, но оно занимает небольшое пространство внутри корпуса. Тогда как в Redmi K30 Pro на «сэндвич» компоновку пришлось больше половины площади материнской плат. Сделано это для того, чтобы добиться большей плотности компонентов — 61шт/см².

Напомним, что Redmi K30 Pro получил 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, аккумулятор емкостью 4700 мАч, флагманский чип Snapdragon 865, фронталку на 20 Мп и четверную камеру сзади 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. За пределами Китая смартфон будет продаваться как Poco F2 Pro.

Источник: mydrivers