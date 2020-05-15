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Фото «прозрачного» Redmi K30 Pro

15.05.2020 1253 3

Xiaomi замечена за экспериментами с выпуском смартфонов с прозрачной тыльной крышкой, которая позволяет видеть внутренности через стекло. Правда, потом оказалось, что на самом деле под крышкой располагался муляж, повторяющий внешний вид внутренних элементов. Похоже, что сама идея не зашла и решение с прозрачной тыльной панелью не помогло компании в продажах.

 

Фото «прозрачного» Redmi K30 Pro – фото 1

 

Но сам прием Xiaomi иногда использует. Так, менеджер по маркетингу компании выложил в сеть фото, где запечатлена версия Redmi K30 Pro с прозрачной тыльной крышкой. Это не серийный образец и в таком виде коммерческий вариант смартфона не выйдет. Создан такой экземпляр был исключительно для того, чтобы открыть на всеобщее обозрение эстетику внутреннего мира устройства.

 

Фото «прозрачного» Redmi K30 Pro – фото 2

 

Демонстрационный образец показал компоновку элементов по типу «сэндвича». По словам топ-менеджера Xiaomi, в большинстве Android-устройств используется аналогичное многослойное решение, но оно занимает небольшое пространство внутри корпуса. Тогда как в Redmi K30 Pro на «сэндвич» компоновку пришлось больше половины площади материнской плат. Сделано это для того, чтобы добиться большей плотности компонентов — 61шт/см².

Напомним, что Redmi K30 Pro получил 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, аккумулятор емкостью 4700 мАч, флагманский чип Snapdragon 865, фронталку на 20 Мп и четверную камеру сзади 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. За пределами Китая смартфон будет продаваться как Poco F2 Pro.

 

Фото «прозрачного» Redmi K30 Pro – фото 3

 

Фото «прозрачного» Redmi K30 Pro – фото 4

 

Источник: mydrivers

Redmi K30 Pro Redmi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
fkn magic
дизайн а ля' пролебал заднюю крышку.. Много таких видел, люди просто без задней крышки в силиконовом прозрачном чехле носят свои смартфоны
15.05.2020 16:25
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Иван
:)))))) капец ты придурок:)))) комент полон правдивой инфы. Как сейчас вижу концентрацию возле фака (fkn) всех пользователей-дебилов, которые сняли заднюю (тем более, что большинство крышек несъемных) крышку и табунами ходят возле фака:)))) Ты хоть иногда думаешь перед тем как ересь написать?
15.05.2020 16:40
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andre
Могли бы муляж посимпатичней сделать, тогда уж лучше с обычной крышкой.
15.05.2020 14:48
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Фото «прозрачного» Redmi K30 Pro