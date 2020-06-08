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Фото зарядки на «стероидах» от Xiaomi

08.06.2020 265 0

Быстрая зарядка стала еще одним полем битвы между производителями. Многие устремились создавать свои проприетарные решения и наращивать мощность. Присоединилась к этой гонке и Xiaomi, спроектировавшая быструю зарядку Super Charge Turbo на 100 Вт, возможностями которой в марте нынешнего года похвастался президент компании.

 

Фото зарядки на «стероидах» от Xiaomi – фото 1

 

Заряжаться еще быстрее

 

Но и это не предел. Несмотря на то, что 100-ваттная зарядка так и не нашла своего коммерческого воплощения, Xiaomi готовит зарядное устройство мощностью 120 Вт (20V/6A). В подтверждение этих слов, инсайдеры выложили в сеть фото, на которых якобы демонстрируется адаптер на 120 Вт. Насколько эти сведения достоверны, еще предстоит проверить. Сама Xiaomi ничем не выдает своего желания установить очередной рекорд по скорости зарядки.

 

Фото зарядки на «стероидах» от Xiaomi – фото 2

 

Скоро сказка сказывается, да не быстро дело делается

 

Если эти сведения верны, то нет ясности, когда компания намерена коммерциализировать свою разработку и для каких устройств она подойдет. Вряд ли такое зарядное устройство появится на рынке. О том, что компания готовит 100 Вт адаптер, она подтвердила еще весной прошлого года. Но за прошедший год она так и не вывела на рынок его коммерческий вариант. Похоже, что массовое производство 100 Вт зарядки так и не стартовало и когда это произойдет, неизвестно.

 

Фото зарядки на «стероидах» от Xiaomi – фото 3

 

Фото зарядки на «стероидах» от Xiaomi – фото 4

 

Источник: mydrivers

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.06.2020

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Фото зарядки на «стероидах» от Xiaomi