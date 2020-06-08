Фото зарядки на «стероидах» от Xiaomi

265

Быстрая зарядка стала еще одним полем битвы между производителями. Многие устремились создавать свои проприетарные решения и наращивать мощность. Присоединилась к этой гонке и Xiaomi, спроектировавшая быструю зарядку Super Charge Turbo на 100 Вт, возможностями которой в марте нынешнего года похвастался президент компании.

Заряжаться еще быстрее

Но и это не предел. Несмотря на то, что 100-ваттная зарядка так и не нашла своего коммерческого воплощения, Xiaomi готовит зарядное устройство мощностью 120 Вт (20V/6A). В подтверждение этих слов, инсайдеры выложили в сеть фото, на которых якобы демонстрируется адаптер на 120 Вт. Насколько эти сведения достоверны, еще предстоит проверить. Сама Xiaomi ничем не выдает своего желания установить очередной рекорд по скорости зарядки.

Скоро сказка сказывается, да не быстро дело делается

Если эти сведения верны, то нет ясности, когда компания намерена коммерциализировать свою разработку и для каких устройств она подойдет. Вряд ли такое зарядное устройство появится на рынке. О том, что компания готовит 100 Вт адаптер, она подтвердила еще весной прошлого года. Но за прошедший год она так и не вывела на рынок его коммерческий вариант. Похоже, что массовое производство 100 Вт зарядки так и не стартовало и когда это произойдет, неизвестно.

Источник: mydrivers