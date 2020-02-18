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Foxconn мотивирует персонал премиальными, чтобы фабрики заработали на полную мощность

18.02.2020 1095 1

Apple официально предупредила, что из-за коронавируса она не сможет выполнить собственный финансовый план. В качестве основного фактора, который не позволит компании заработать как планировалось — ограничение поставок iPhone по всему миру. Коронавирус серьезно замедлил выпуск продуктов компании из-за карантина, действовавшего на фабриках в Китае.

 

Foxconn мотивирует персонал премиальными, чтобы фабрики заработали на полную мощность


Компании-партнеры уже возобновили свою работу, но запуск производства происходит гораздо медленнее, чем планировалось. Но Foxconn не теряет надежды, что в марте они смогут вернуться к нормальному объему произведенных iPhone. Первоочередная задача — довести объем производства до 80% до конца февраля.

 

Foxconn мотивирует персонал премиальными, чтобы фабрики заработали на полную мощность – фото 2


Чтобы ускорить возврат к нормальному рабочему режиму, Foxconn готова вознаграждать тех сотрудников, которые вернуться на свои рабочие места как можно быстрее. Размер бонуса составил $428.


Система премиальных, прежде всего, должна поспособствовать возобновлению производства на фабрике Foxconn в Чжэнчжоу. Именно на этом заводе находится важная производственная линия по выпуску iPhone и, как предполагается, она будет задействована в производстве iPhone 9 (iPhone SE 2), анонс которого ждут 31 марта.


Есть также информация, что Apple подготовила пути отхода. Поговаривают, что она приняла решение о переносе части производства на фабрики в Индии и на Тайване. Но они имеют ограниченные возможности и не смогут выпустить необходимое количество смартфонов.


Источник: gizmochina.com

Foxconn
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Hryhorian Mykhaylo
начнут нагонять план in non-stop mode, в режиме 24х7х365, и задроченное лицо девушки на фото станет вдвое задроченнее ((
18.02.2020 17:35
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Foxconn мотивирует персонал премиальными, чтобы фабрики заработали на полную мощность