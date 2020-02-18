Foxconn мотивирует персонал премиальными, чтобы фабрики заработали на полную мощность

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Apple официально предупредила, что из-за коронавируса она не сможет выполнить собственный финансовый план. В качестве основного фактора, который не позволит компании заработать как планировалось — ограничение поставок iPhone по всему миру. Коронавирус серьезно замедлил выпуск продуктов компании из-за карантина, действовавшего на фабриках в Китае.









Компании-партнеры уже возобновили свою работу, но запуск производства происходит гораздо медленнее, чем планировалось. Но Foxconn не теряет надежды, что в марте они смогут вернуться к нормальному объему произведенных iPhone. Первоочередная задача — довести объем производства до 80% до конца февраля.









Чтобы ускорить возврат к нормальному рабочему режиму, Foxconn готова вознаграждать тех сотрудников, которые вернуться на свои рабочие места как можно быстрее. Размер бонуса составил $428.





Система премиальных, прежде всего, должна поспособствовать возобновлению производства на фабрике Foxconn в Чжэнчжоу. Именно на этом заводе находится важная производственная линия по выпуску iPhone и, как предполагается, она будет задействована в производстве iPhone 9 (iPhone SE 2), анонс которого ждут 31 марта.





Есть также информация, что Apple подготовила пути отхода. Поговаривают, что она приняла решение о переносе части производства на фабрики в Индии и на Тайване. Но они имеют ограниченные возможности и не смогут выпустить необходимое количество смартфонов.





Источник: gizmochina.com