Франция штрафует Apple на 1,1 млрд евро за ценовой сговор

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Apple была признана виновной в ценовом сговоре и в том, что она заключила антиконкурентное соглашение с двумя привилегированными дистрибьюторами чем нарушила антимонопольное законодательство Франции. «Яблочной» компании предстоит выплатить штраф в 1,1 млрд евро и еще 139 млн должны будут уплатить в казну страны две компании, участвовавшие в ценовом сговоре.

В качестве обвинителя выступило французское управление по вопросам конкуренции, усмотревшее в действиях Apple нечестную практику в части ценообразования на свои продукты. Чиновники пришли к выводу, что концерн из Купертино заключил соглашение с двумя оптовыми компаниями Tech Data и Ingram Micro, в рамках которого дистрибьюторы договорились не конкурировать друг с другом и устанавливать единые цены на «яблочную» продукцию. Это позволило им диктовать условия на рынке, ставя прочих дистрибьюторов в невыгодное положение в части ценообразования.

Это рекордная сумма штрафа, согласиться с которой Apple не может. Так, концерн из Купертино заявил, что решение антимонопольного ведомства Франции «обескураживает» и идет вразрез с юридическими прецедентами. Apple заявляет, что решение чиновников вызовет «хаос для компаний во всех отраслях» и планирует подать апелляцию.

Источник: appleinsider