Galaxy S20 Ultra – когда флагман по цене середняка! Уничтожит конкурентов всего за 12 360!

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старый флагман все еще топ

Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra до сих пор остается мощным флагманом с впечатляющими характеристиками – что доказывает аксиому, что старый флагман всегда лучше нового середняка.

Он оснащен большим 6,9-дюймовым AMOLED дисплеем 2X с частотой обновления 120 Гц для плавного интерфейса. А процессор Snapdragon 865 обеспечивает быструю работу любых программ – он все еще остается мощным решением.

А тройная основная камера 108+48+12 Мп позволяет делать качественные фото и видео в разных условиях. Аккумулятор у данной модели – 5000 мАч, он поддерживает быструю 45-ваттную зарядку и беспроводную зарядку.

Galaxy S20 Ultra также поддерживает 5G, имеет NFC, современные интерфейсы, 12 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. И сейчас он доступен по привлекательной цене – 12 360 грн на торговой площадке AliExpress. Торопитесь, количество купонов, чтобы получить такую цену ограничено!

Galaxy S20 Ultra – от 12 360 грн

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