Galaxy S25 Ultra немного шокирует, iPhone сел в лужу и невероятные презентации Xiaomi и OnePlus

19.08.2023 276 0

ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Эта неделя была очень жаркая во всех смыслах этого слова. Погода шокирует нас рекордами температуры за всю историю наблюдений, а производители, словно сговорившись, провели несколько громких презентаций подряд.

 

Лей Цзюнь рассказал нам всю свою жизнь на самой скучной презентации во вселенной, но продукты показал действительно крутые. Эта презентация была длинной и щедрой на анонсы, поэтому мы выпустили отдельный ролик с описанием всех продуктов, показанных на ней.

 

mix fold 3

 

Кроме этого, отличилась и OnePlus. Продукт был крутой, но какой! OnePlus Ace 2 Pro действительно может стать хитом продаж и стал очень достойным преемником для обычного Ace 2. Осталось только дождаться глобальной версии и увидеть, как ляжет прошивка от нее на китайца. По этому красавцу также есть отдельное видео на канале с подробными характеристиками.

 

OnePlus Ace 2 Pro

 

Samsung удивит нас новыми сенсорами камер в будущих флагманах, Realme снова привлекают внимание к своему флагману GT 5, а LG сделала телевизор для блекаутов. Ну и куда без фейлов яблочной кампании, невероятных новостей по болотам восточного соседа и постоянному гостю еженедельного выпуска Илона Маска. Кажется без его выходок новости будут не новости.

 

Обо всем этом и многом другом смотрите в нашем дайджесте новостей за неделю на нашем YouTube канале:

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 19.08.2023
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Galaxy S25 Ultra немного шокирует, iPhone сел в лужу и невероятные презентации Xiaomi и OnePlus