Galaxy Z Fold 2 все-таки покажут на грядущей конференции Samsung

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Ну и неделя! Совсем недавно мы рассказывали вам о том, что Samsung никаким образом не сможет представить преемника нашумевшего складного смартфона Galaxy Fold – не найдут времени. Спустя буквально пару дней после этого представитель компании Display Chain Consultants, Росс Янг, написал в своем Twitter, что его источники сообщили ему, что презентация Fold 2 все еще намечена на 5 августа, но старт продаж действительно ожидается только в октябре.





В дополнение к этому Samsung выпустили новый тизер своей презентации Unpacked, в котором можно увидеть очевидные намеки на Galaxy Z Fold 2.

Ролик очень похож на первый тизер, который был опубликован ранее в этом месяце. В новом тизере капелька бронзового цвета превращается в нечто похожее на бабочку. Фанаты сразу сообразили и вспомнили, что основными обоями для Galaxy Fold выступает бабочка. Именно эта мелочь указала профильным изданиям, что презентации нового складного смартфона – быть!





Мы уже знаем, что Galaxy Z Fold 2 порадует 7,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2213 x 1689. Внешний дисплей представляет собой 6,23-дюймовый экран. Аппарат будет работать на базе флагманского чипа от Qualcomm Snapdragon 865+ и, по слухам, иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя. Также сообщается, что в устройстве будет использоваться основной объектив тройной камеры на 64 Мегапикселей. Питать смартфон будет батарея на 4365 мАч.

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Наряду с Galaxy Z Fold 2, Samsung также анонсирует Galaxy Note 20 и наушники Galaxy Buds Live.﻿





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Источник: Phone Arena﻿﻿