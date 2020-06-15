Где найти скидки на наушники Tronsmart

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Десятки товаров на просторах AliExpress ежедневно дешевеют. Если не зевать, есть шанс здорово поживиться и приобрести что-то с существенной скидкой. Особенно сейчас, когда проходит летняя распродажа 618. Не осталась в стороне от нее и компания Tronsmart, которая снизила ценники на ряд своих наушников. Действуют скидки с 15 по 21 июня.

Сбросила в цене до $28,99 гарнитура Tronsmart Glary Alpha. Это накладные наушники, ориентированные на геймеров, которые обладают 50 мм динамиками с технологией шумоподавления, RGB-подсветкой и специальным адаптером, позволяющим подключаться как к смартфонам, так и игровым консолям.

Временно подешевела гарнитура Tronsmart Onyx Ace, в основе которой лежит чип Qualcomm QCC3020, есть четыре микрофона с поддержкой технологий DSP и cVc 8.0, защита от брызг IPX5, а также зарядный кейс, позволяющий обеспечить автономность работы гарнитуры на протяжении 24 часов. Только в рамках распродажи ценник на наушники составляет $28,39.

Можно за $33,29 урвать наушники Tronsmart Onyx Free, которые помимо качественного звучания еще и предлагает функцию стерилизации ультрафиолетом. Автономность работы с применением зарядного кейса составляет 35 часов и не забыли предложить быструю зарядку. Наушники получили защиту от воды IPX7, внутри скрывается чип Qualcomm QCC3020 и управлять ими можно посредством физической клавиши от Panasonic.

Tronsmart Glary Alpha

Tronsmart Onyx Ace

Tronsmart Onyx Free

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