Геймерский Red Magic 5G выходит на глобальный рынок

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Сегодня уже никого не удивляет, что производители выпускают заточенные под игры смартфоны. Одна из последних новинок — Nubia Red Magic 5G. Это мощное устройство, которое получило экран с частотой обновления 144 Гц и поддержку сетей 5G. Сам смартфон был представлен в марте в Китае, а теперь он выходит на глобальный рынок, и его продажи стартуют 21 апреля.

При его создании пошли по пути установки самой мощной аппаратной платформы, предложили много памяти и агрессивный дизайн, а еще дополнительные органы управления для упрощения игрового процесса. Red Magic 5G получил AMOLED‑экран диагональю 6,65-дюйма разрешением 2340х1080 точек и это единственный смартфон на рынке, обладающий дисплеем с частотой обновления 144 Гц (частота дискретизации 240 Гц).

Базируется флагман на Snapdragon 865, предлагает 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, 128/256 Гб постоянной UFS 3.0, систему жидкостного и активного охлаждения со встроенным вентилятором, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой.

В арсенале Red Magic 5G фронтальная 8-мегапиксельная камера, тройная основная 64 Мп (Sony IMX68, f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный датчик) + 2 Мп (сенсор для макросъемки) и 5G‑модем со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с. Имеется поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, предложили 3,5 мм аудиоразъем и парочку стереодинамиков.

Есть еще версия с прозрачной тыльной крышкой Deuterium Transparent Edition, но сроки ее выхода и будет ли она доступна на мировом рынке, неизвестно.