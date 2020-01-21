Глава Huawei: смартфоны, телевизоры и планшеты компании будут выходить с Harmony OS

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Сегодня, 21 января, в Давосе стартовал Всемирный экономический форум, в котором принимает участие и глава компании Huawei Рен Чжэнфэй. Давая интервью журналистам, он заявил о том, что операционная система HongMeng (Harmony OS) в будущем будет установлена на смартфонах, планшетах, телевизорах и прочих устройствах компании.

Данное заявление не стало откровением, ведь ранее ряд топ-менеджеров компании заявляли о том, что, если возникнет необходимость и политика Белого дома не оставит Huawei выбора, она переведет свои смартфоны на собственную операционную систему. Но в любом случае, изначально компания хочет сотрудничать с Google и продолжать устанавливать Android с пакетом сервисов GMS.

Похоже, что точка невозврата пройдена и Huawei всерьез настроена адаптировать Harmony OS для работы на смартфонах. Сейчас компания в ускоренном темпе работает над доведением до ума собственной операционной системы. Особое внимание уделено созданию альтернативных сервисов и приложений в рамках экосистемы HMS. Ожидается, что уже летом или осенью могут дебютировать первые смартфоны с проприетарной ОС

Кроме того, в своем интервью Рен Чжэнфэй заявил о том, что они не намерены заниматься производством автомобилей, предпочитая сосредоточиться лишь на поставке комплектующих.

В планах компании и поход 5G в массы. Так, по заявлению руководителя линейки продуктов Huawei с поддержкой 5G Ян Чаоин, в конце нынешнего года или в начале 2021 году они намерены выпустить смартфон с поддержкой сетей пятого поколения с ценником всего $150.

Источники: ithome, gizchina

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