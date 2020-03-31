Глава Poco: Poco F2 не клон Redmi K30 Pro и дешевым он не будет

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Усилиями разработчиков интернет-сообщества XDA Developers мы уже почти свыклись с мыслью, что Poco F2 станет ничем иным как переименованной версией Redmi K30 Pro. И такая перспектива отнюдь не воодушевила поклонников компании. Но генеральный директор Poco обнадежил фанатов, заявив, что все не так печально.





На днях топ-менеджер провел интерактивную встречу с пользователями, в рамках которой ответил на ряд их вопросов. Естественно, что во время общения тему Poco F2 не обошли стороной. Глава компании заявил, что новинка будет отличаться от Redmi K30 Pro.





Кроме того, Poco F2 еще в разработке. К сожалению, конкретики в части того, чем же новинка будет отличаться от Redmi K30 Pro, так и не последовало. Предположим, что все же флагман Redmi будет взят за основу при создании Poco F2, но с рядом небольших отличий и, скорее всего, в сторону упрощений.





Еще одной новостью стало то, что компании не удалось удержать ценник на новый смартфон в пределах стоимости Poco F1. Глава компании заявил о том, что повторить ценник в 20 000 рупий ($300 на момент анонса) невозможно. Он рекомендовал всем, кто обладает ограниченным бюджетом на покупку нового смартфона, обратить внимание на Poco X2.

Источник: fonearena







