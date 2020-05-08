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Глава Xiaomi назвал свой любимый смартфон. Намек на скорый анонс Xiaomi Mi Mix 4?

08.05.2020 996 0

Излюбленный трюк Xiaomi — интриговать и заигрывать с пользователями. Незадолго до анонса какого-то значимого и интересного продукта активизируются топ-менеджеры компании, которые намеками или проведением опросов подогревают интерес к новинкам. На этот раз глава Xiaomi Лэй Цзюнь решил подстегнуть пользователей в деле предсказаний в части скорого дебюта Xiaomi Mi Mix 4.

 

Глава Xiaomi назвал свой любимый смартфон. Намек на скорый анонс Xiaomi Mi Mix 4? – фото 1

 

На своей странице в Weibo он опубликовал пост, в котором заявил, что его любимым смартфоном является Xiaomi Mi Mix 2. Не последнюю роль в такой симпатии сыграл керамический корпус, который, по мнению главы компании, создает впечатление, что он выполнен из нефрита.

 

Глава Xiaomi назвал свой любимый смартфон. Намек на скорый анонс Xiaomi Mi Mix 4? – фото 2

 

Этого оказалось достаточно, чтобы пользователи засыпали Лэй Цзюня вопросами, когда стоит ждать новинку серии Mi Mix. На данный момент тот хранит молчание и не отвечает поклонникам.

 

Глава Xiaomi назвал свой любимый смартфон. Намек на скорый анонс Xiaomi Mi Mix 4? – фото 3

 

Но сам факт, что он вдруг вспомнил о Xiaomi Mi Mix 2 заставил многих строить предположение, что его пост предвосхищает достаточно скорый анонс Xiaomi Mi Mix 4, который, как и предшественник получит моноблочный корпус и тыльная крышка будет из керамики.

 

Глава Xiaomi назвал свой любимый смартфон. Намек на скорый анонс Xiaomi Mi Mix 4? – фото 4

 

Если предположение о скором релизе верное, то в ближайшее время должны активизироваться инсайдеры и сама компания, которые начнут сливать информацию о новинке.

 

Источник: cnmo

Xiaomi Xiaomi Mi Mix 4
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.05.2020

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Глава Xiaomi назвал свой любимый смартфон. Намек на скорый анонс Xiaomi Mi Mix 4?