Где купить дешевле?

Главная фишка нового Galaxy M31S подтверждена

22.06.2020 725 6

Выпускаемые в среднем ценовом сегменте смартфоны Samsung всегда находят своего покупателя. Компания уже несколько лет выпускает модели среднего класса, которые пусть и не могут полноценно конкурировать с продукцией китайских компаний по части производительности, но берут чем-то своим. В последних смартфонах серии M этой фишкой стал большой объём аккумулятора, и Samsung не собирается что-то менять.

 

6000 мАч

Samsung Galaxy M31S

 

Сегодня смартфон был сертифицирован в TUV Rheinland. Благодаря этому мы узнали, что Samsung Galaxy M31S получит батарею с типичной ёмкостью 6000 мАч. Это могло бы даже стать поводом приобрести устройство, ведь другие бренды первого эшелона даже близко не предлагают подобного в этом ценовом сегменте, но Samsung уже продаёт Galaxy M31 с таким же большим объёмом АКБ.

 

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К тому же, больше крупных изменений произойти не должно. Новинка просто станет немного улучшенной версией Galaxy M31, с таким же пластиковым корпусом, 6,4" экраном и процессором Exynos, так что менять любой свой современный смартфон на Galaxy M31S скорее не стоит.

 

В любом случае, презентация новинки должна состояться совсем скоро, и мы обязательно сообщим вам официальную информацию о Galaxy M31S как только она появится.  

 

Ранее смартфон уже появился в бенчмарке Geekbench, тогда мы узнали, что он получит Exynos 9611 и 6 ГБ оперативной памяти.

 

Напомним, серия M от Samsung всегда отличалась неплохими характеристиками за приемлемую цену. Это позволяла реализовать существенная экономия на материалах (обычно устройства получают пластиковый корпус) и отказ от слишком дорогих технологий. 

 

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Источник: twitter

 

Samsung Galaxy Galaxy M31S
Автор: elders0n Дата публикации: 22.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 6
 
Игорь -1
Жесть....Компания уже несколько лет выпускает модели, которые пусть и не могут полноценно конкурировать с продукцией китайских компаний, но берут чем-то своим.... Я не поклонник самсы, но это высказывание однозначно несправедливо по отношению к мировому лидеру. Ее продукты могут конкурировать и конкурируют. Каждому свое и продажи это подтверждают. а делать вывод, что ее продукты не могут полноценно конкурировать — дилетантство. Не было бы конкуренции, не было бы прогресса.
22.06.2020 09:40
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elders0n 1
Привет! Предлагаю посмотреть это видео на канале AndroNews 2 - youtube.com/watch?v=ZmOaTNS9KTE . Имелись ввиду исключительно технический характеристики, согласись, за деньги, котрые стоят смартфоны среднего класса от Samsung можно купить китайца, который предложить проц лучше. Это не значит, что противопостовляемый смартофн будет круче в повседневном использовании, просто на бумаге у него будет более продвинутые характеристики. Если почитать дальше, сказано, что смартфоны берут чем-то своим. В видео рассказали, что брендом. Готовящийся A31S и уже продающийся A31 берут ещё и батарейкой. Кроме того, никаких критических высказываний по поводу флагманов компании, без которых её не считали бы мировым лидером сказано не было. Согласен с тем, что Samsung - большая компания, внёсшая огромный вклад в индустрию. Просто если зайти на e-katalog и сравнить лицом к лицу смартфон Samsung и его конкурента от очередного китайского убийцы результат будет примерно ясен.
22.06.2020 09:55
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Игорь -1
Скажи пжл, а это стиль такой, сравнивать хар-ки на бумаге? Или миллионы людей дураки, раз выбирают продукты самсы? качество исполнения, реальная эксплуатация и софт в числе достоинств продуктов самсы. Не у всех, конечно. Извини, но это тупо написать сначала, что не могут конкурировать, а потом сослаться, смарты самса берут чем-то своим. Нельзя быть немного беременной. И пжл не нужно неуклюже пиарить канал и e-katalog. Каждый вправе думать своей головой и мнение Андрея Ковтуна далеко не эталонное. Ссылаться на него, это грубый подхлимаж. А могу привести в качестве контраргумента ролики зарубежных блогеров, которые противоречат мнению ковтуна.
22.06.2020 10:03
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Алан 1
Что ты до него докопался, что он не так сказал. В повседневной жизни многим нафиг не нужны реальные технические характеристики, ватсапп,инстаграм,ютубчик работают, да и ладно. Те кто реально шарит, во что-то играет,разницу видит сразу, и хрен он купит за 10 тысяч Самсунг
22.06.2020 10:28
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Игорь -1
А при чем тут докопался ? Я высказал свое мнение. И как-то странно слышать, что многим плевать на реальные технические характеристики, а куда важнее работа всяких приложений. Ты серьезно? Следуя твое логике, можно покупать смарты, например, на МТ6580. все же будет работать, а то, что железо убогое, так это многим насрать. И поверь самсы покупают и за больше, чем 10 тыс.
22.06.2020 10:39
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elders0n -1
Но это не оправдывает меня. Мне не стоило высказывать любое личное мнение, это не соотвествует стандартам. Прошу прощения, в следующий раз подобные заявления будут подтвержены чем-то кроме моих же слов.
22.06.2020 09:59
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Главная фишка нового Galaxy M31S подтверждена