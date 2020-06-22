Главная фишка нового Galaxy M31S подтверждена

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Выпускаемые в среднем ценовом сегменте смартфоны Samsung всегда находят своего покупателя. Компания уже несколько лет выпускает модели среднего класса, которые пусть и не могут полноценно конкурировать с продукцией китайских компаний по части производительности, но берут чем-то своим. В последних смартфонах серии M этой фишкой стал большой объём аккумулятора, и Samsung не собирается что-то менять.

6000 мАч

Сегодня смартфон был сертифицирован в TUV Rheinland. Благодаря этому мы узнали, что Samsung Galaxy M31S получит батарею с типичной ёмкостью 6000 мАч. Это могло бы даже стать поводом приобрести устройство, ведь другие бренды первого эшелона даже близко не предлагают подобного в этом ценовом сегменте, но Samsung уже продаёт Galaxy M31 с таким же большим объёмом АКБ.

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К тому же, больше крупных изменений произойти не должно. Новинка просто станет немного улучшенной версией Galaxy M31, с таким же пластиковым корпусом, 6,4" экраном и процессором Exynos, так что менять любой свой современный смартфон на Galaxy M31S скорее не стоит.

В любом случае, презентация новинки должна состояться совсем скоро, и мы обязательно сообщим вам официальную информацию о Galaxy M31S как только она появится.

Ранее смартфон уже появился в бенчмарке Geekbench, тогда мы узнали, что он получит Exynos 9611 и 6 ГБ оперативной памяти.

Напомним, серия M от Samsung всегда отличалась неплохими характеристиками за приемлемую цену. Это позволяла реализовать существенная экономия на материалах (обычно устройства получают пластиковый корпус) и отказ от слишком дорогих технологий.

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Источник: twitter