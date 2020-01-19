Главная интрига серии Xiaomi Mi 10 — чего ждать от камер и ценники на флагманы

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Если все сложится как и предсказывается, то вскоре Xiaomi покажет очередные свои новинки. Презентация Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro должна пройти в первой половине февраля. В один день с премьерой Samsung Galaxy S20.

При этом если о флагманах Samsung известно практически все и от источников, вызывающих доверие, то вот насчет новинок Xiaomi нельзя сказать того же. Сведения и изображение Mi 10 периодически сливали в сеть, но насколько они достоверны, судить не возьмется никто.

Тем временем инсайдеры продолжают поставлять информацию о Xiaomi Mi 10. Последние слухи указывают на то, что в качестве главного в многомодульной основной камере будет выступать датчик на 108 Мп. Якобы компания уже даже отправила специалистам DxOMark семпл Xiaomi Mi 10 Pro. Если это так, то почти наверняка на презентации Xiaomi будет бравировать набранными баллами в этом бенчмарке.

Опираясь на намеки одного из топ-менеджеров компании, ценник на Xiaomi Mi 10 будет стартовать с отметки $510. Но достаточно авторитетный китайский аналитик Pan Jiutang предсказывает, что стоимость флагмана составит не менее $583. Что касается топовой модификации, то ценник на нее может быть в районе $730.

По «железу» не будет каких-то сюрпризов: Snapdragon 865, точно будет 8 Гб оперативки и 128 Гб постоянной. Предложат и быструю зарядку по USB Type-C, но в базовой версии ее мощность составит 30 Вт, а в Pro-вариации — 66 Вт. Ожидается AMOLED‑дисплей с частотой обновления 120 Гц, модуль NFC и фронталка, вписанная в круглое отверстие на экране.

Источники: mydrivers, mydrivers, cnmo

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