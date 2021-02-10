Глобальная презентация серии Redmi Note 12 состоится 23 марта!

13.03.2023 917 0

Наконец-то нас ждет официальный глобальный релиз долгожданных смартфонов

Серия Redmi Note 12, которая была представлена ​​в Китае, теперь будет продаваться на мировом рынке, событие глобального запуска Redmi Note 12 Series состоится уже через полторы недели. Эпопея этого года с запуском 12 линейки на глобальный рынок очень затянулась. Непонятно, почему именно одна из лучших серий за последние годы так долго добирается до нашего рынка.

 

redmi-note-12-series-global-launch

 

При выходе она почти не имела аналогов среди конкурентов и многие хотели купить себе устройство из новой линейки, теперь ситуация немного изменилась, но все равно эти смартфоны остаются очень привлекательными вариантами на рынке.

 

Xiaomi в своем twitter аккаунте объявила, что серия Redmi Note 12 будет представлена ​​во всем мире 23 марта. На официальном слайде можно увидеть какие модели будут доступны на глобальном рынке.

 

 

Redmi Note 12 Discovery Edition с чрезвычайно быстрой зарядкой на 210 Вт, к сожалению, останется эксклюзивом для китайского рынка и самой быстрой зарядкой на глобальном рынке будет 120 Вт у Redmi Note 12 Pro+ 5G. Будет и эксклюзив, который впервые покажут на этой презентации, это будет младшая версия Redmi Note 12 4G .

 

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Источник: xiaomiui

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 13.03.2023

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Глобальная презентация серии Redmi Note 12 состоится 23 марта!