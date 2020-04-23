Глобальные Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S и NFC: будет ли контакт?

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Весной нынешнего года суббренд Xiaomi обзавелся новинками в лице Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Первый из дебютантов уже добрался до ряда рынков как Redmi Note 9S и в скором времени его можно будет приобрести в Европе, включая и Россию.

Пожалуй, к числу главных недостатков Redmi Note 9S можно причислить отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей. И многие почитали это упущением со стороны производителя. Со своей стороны, российский ресурс Mobiltelefon решил связаться с одним из представителей компании и высказал неудовольствие тем, что компания не посчитала нужным установить чип NFC.

Каким же было удивление журналистов, когда сотрудник компании заявил о том, что NFC будет, нет повода для переживаний. Правда, он не конкретизировал о каком смартфоне идет речь, чем дал широкое поле для догадок. Так, возможно, мы увидим еще одну версию Redmi Note 9S, но с поддержкой NFC.

Но есть вероятность, что представитель компании подразумевал модель Redmi Note 9 Pro Max, которой еще только предстоит дебютировать на глобальном рынке. И вот она как раз и будет обладать модулем NFC. По данным инсайдера Xiaomishka на глобальных рынок Max-версия выйдет как Redmi Note 9 Pro. Но есть сомнения насчет того, какая аппаратная платформа тут будет установлена. Xiaomishka лишь заявил, что этот момент уточняется.

Что касается прочих характеристик, то они уже известны: 6,67-дюймовый экран, 6/8 Гб оперативки, 64/128 Гб флеш-памяти, батарейка на 5020 мАч, быстрая 33-ваттная зарядка, фронталка на 32 Мп и основная четверная камера 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. И, конечно же, чип NFC.

Источник: mobiltelefon, twitter