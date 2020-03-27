Глобальный релиз Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Слишком дорого

1932

В этом году Xiaomi мощно выстрелила со своими титульными флагманами. Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro получились шикарными и технологичными смартфонами, но нет водозащиты и поддержки карт microSD. А еще цена начала приближаться к флагманам от A-брендов и все еще сложно смириться, что топовый продукт Xiaomi уже не предлагают по бросовой цене.

Xiaomi Mi 10

Изначально мировая премьера серии Xiaomi Mi 10 должна была пройти на MWC 2020, но ее отмена заставила отодвинуть релиз. И вот сегодня широкой аудитории представили глобальную версию Xiaomi Mi 10. Старт продаж смартфона в некоторых странах Европы запланирован на 7 апреля. Увы, ценники неприятно впечатляют.

Так, Xiaomi Mi 10 в версии с 8/128 Гб памяти производитель оценил в 799 евро ($878), а за Xiaomi Mi 10 Pro с 8/256 Гб запросили заоблачные 999 евро ($1097). Вот мы с вами и стали свидетелями того, как ценник на флагман от Xiaomi перешагнул психологическую отметку в $1000. Это дорого и вряд ли на просторах Европы найдется много тех, кто готов приобрести китайский флагман по такой цене.

Xiaomi Mi 10 Pro

Что ж, Xiaomi всеми силами рвется в премиум сегмент и хочет избавиться от имиджа производителя дешевых смартфонов. Помимо технических характеристик до уровня устройств от А-брендов она подтягивает и ценники. Не рано ли Xiaomi оторвалась от земли?

Источник: mi.com