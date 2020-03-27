Где купить дешевле?

Глобальный релиз Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Слишком дорого

27.03.2020 1932 5

В этом году Xiaomi мощно выстрелила со своими титульными флагманами. Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro получились шикарными и технологичными смартфонами, но нет водозащиты и поддержки карт microSD. А еще цена начала приближаться к флагманам от A-брендов и все еще сложно смириться, что топовый продукт Xiaomi уже не предлагают по бросовой цене.

 

Глобальный релиз Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Слишком дорого – фото 1

Xiaomi Mi 10

 

Изначально мировая премьера серии Xiaomi Mi 10 должна была пройти на MWC 2020, но ее отмена заставила отодвинуть релиз. И вот сегодня широкой аудитории представили глобальную версию Xiaomi Mi 10. Старт продаж смартфона в некоторых странах Европы запланирован на 7 апреля. Увы, ценники неприятно впечатляют.

 

Так, Xiaomi Mi 10 в версии с 8/128 Гб памяти производитель оценил в 799 евро ($878), а за Xiaomi Mi 10 Pro с 8/256 Гб запросили заоблачные 999 евро ($1097). Вот мы с вами и стали свидетелями того, как ценник на флагман от Xiaomi перешагнул психологическую отметку в $1000. Это дорого и вряд ли на просторах Европы найдется много тех, кто готов приобрести китайский флагман по такой цене.

 

Глобальный релиз Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Слишком дорого – фото 2

Xiaomi Mi 10 Pro

 

Что ж, Xiaomi всеми силами рвется в премиум сегмент и хочет избавиться от имиджа производителя дешевых смартфонов. Помимо технических характеристик до уровня устройств от А-брендов она подтягивает и ценники. Не рано ли Xiaomi оторвалась от земли?

 

Глобальный релиз Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Слишком дорого – фото 3

 

Источник: mi.com

Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Макс
Совсем ебнулись, кому он нужен будет за 1000 уе
27.03.2020 18:18
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Tafary
С новым глобальным Шаоми все понятно. Давай 1+ 8 Pro, может там хоть адекватный ценник нарисуют для постсовета)
27.03.2020 18:06
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Валентин
А где инфа про "+ неожиданный Mi 10 lite 5G!" ?
27.03.2020 16:50
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Денис
На сайте. Не спеши умничать
27.03.2020 16:53
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Vitalii Safronov
Прошли те времена когда Xiaomi бали топ за свои деньги!!!
27.03.2020 16:45
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Глобальный релиз Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Слишком дорого