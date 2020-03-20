Google Camera Go поможет бюджетникам создавать качественные фоточки

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В мае 2017 года Google представила Android Go, которая нацелена на слабые смартфоны и развивающиеся рынки. Она отличается пониженным аппетитом к аппаратному «железу», не требует много места и работает со специальными облегченными версиями штатных приложений.





Google сообщила о том, что сейчас в мире насчитывается 100 млн смартфонов, на которых установлена урезанная версия Android. Это неплохой результат, если учитывать тот факт, что первые устройства с ней на борту появились в феврале 2018 года. В целом Google попыталась донести мысль, что такие модели начального уровня популярны и инициатива компании успешна.









Специально для Android Go были выпущены урезанные версии стоковых приложений, включая Gmail, YouTube, Google Maps и прочие. Здесь сохранили основные возможности, но упростили дизайн и убрали функциональные изыски. Google объявила, что перечень специальных приложений для Android Go пополнился фирменной утилитой — Google Camera.





Компания заявляет, что Google Camera Go легче и проще штатной версии. Пользователи найдут здесь привычный набор алгоритмов и инструментов для повышения качества снимков. Есть тут ночной и портретный режимы. А это означает, что теперь фотографии на камеру простых мобильников должны стать лучше.





Первым смартфоном, на котором будет доступно приложение Google Camera Go стал Nokia 1.3, анонсированный вчера. Компания обещает, что позже перечень устройств, которые получат поддержку утилиты, будет расширен.

Источник: phonearena







