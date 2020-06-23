Google хотят призвать к ответу из-за проблем с Pixel 3 и Pixel 3 XL

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Компанию Google вновь хотят втянуть в судебное разбирательство. На этот раз предметом коллективного иска должны стать аппаратные проблемы с Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Причем речь идет о реальных дефектах, которые явно не добавляют авторитета компании.

Причины для инициирования судебной тяжбы

В обоснование своих исковых требований владельцы этих моделей планируют сослаться на то, что они столкнулись с преждевременной и неожиданной разрядкой аккумуляторов, которое приводило к отключению устройств, они лишались источников связи. Еще одна проблема, которая вызвала негодование и желание привлечь Google к ответственности — дрожание и вибрация камеры, и, как следствие, низкое качество снимков и видео.

На данный момент юристы только проводят расследование и ищут владельцев Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые столкнулись с проблемами в работе устройств. При наличии веских оснований и достаточного количества пострадавших, будет решен вопрос о суммах ущерба и инициировании судебного разбирательства.

Напомним, что практически сразу после того как Google анонсировала третье поколение Pixel-фонов, было обнаружено немало косяков. Многие были программными и со временем их пофиксили.

Источник: xda-developers

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