Google и Apple борются с приложениями о коронавирусе

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Коронавирус сильно подпортил бизнес огромному количеству компаний, включая и производителей электроники. Фабрики в Китае работают не на полную мощность, есть проблемы в цепочке поставок и производители теряют деньги из-за сбоев в работе производственных площадок. Но есть те, кто пытается заработать на теме вирусной пневмонии.

Так, в App Store появились приложения, связанные с коронавирусом. Есть игры, посвященные эпидемии, имеются утилиты, которые в режиме реального времени предлагают статистику инфицированных и умерших, показывают в каких странах обнаружены случаи заражения.

Именно с такими программами Apple и Google решили бороться. Они будут удалены или не попадут на виртуальные полки фирменных магазинов приложений. Считается, что такие утилиты способны наводить панику и содержат дезинформацию. Откуда разработчики приложений берут данные о текущей ситуации с заболевшими в тех или иных странах, достоверно неизвестно. Хотя, некоторые из утилит ссылают на данные Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом Apple и Google борются с фейковой информацией. Вся статистика должна исходить непосредственно от государственных ведомств и организаций, занимающиеся охраной здоровья. Ориентир на приложение или сайт ВОЗ и Красного Креста, где отображаются сведения, поступающие из официальных источников со всех стран мира.

Источник: theverge.com