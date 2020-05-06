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Google назвала дату анонса Android 11

06.05.2020 658 0

Конференция для разработчиков Google I/O, которая проводится ежегодно в мае, традиционное место анонса свежей версии Android. Следовать этой традиции компания должна была и в этом году. Но в дело вмешался коронавирус и все массовые мероприятия временно прекращены. Google вынуждена была отметить привычный формат конференции для разработчиков и задумалась над альтернативой.

 

Google назвала дату анонса Android 11 – фото 1

 

Ничего изобретать не стали и действовать решено привычным для наших дней способом. Android 11 представят в онлайн-режиме, а состоится мероприятие 3 июня. Само действо получило название «Android 11: The Beta Launch Show». Уже известно, что представлять новую версию зеленого робота будет вице-президент Google Дейв Берк, который курирует работы по разработке Android.

 

 

Говоря о предстоящем мероприятии, компания подчеркивает:

 

«Присоединяйтесь к нам, мы представим новые функции, вошедшие в Android 11, а также обновления для разработчиков, которые помогут им получить максимальную отдачу от современной версии Android».

 

После завершения «Android 11: The Beta Launch Show» состоится сессия вопросов и ответов, в рамках которой разработчики смогут больше узнать для себя о Android 11. Напомним, что стабильная сборка одиннадцатой версии зеленого робота увидит свет в третьем квартале нынешнего года. А до этого времени компания должна выпустить шесть бета-версии, три из которых уже увидели свет.

 

Источник: 9to5google

Google Android 11
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.05.2020

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Google назвала дату анонса Android 11