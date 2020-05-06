Google назвала дату анонса Android 11

658

Конференция для разработчиков Google I/O, которая проводится ежегодно в мае, традиционное место анонса свежей версии Android. Следовать этой традиции компания должна была и в этом году. Но в дело вмешался коронавирус и все массовые мероприятия временно прекращены. Google вынуждена была отметить привычный формат конференции для разработчиков и задумалась над альтернативой.

Ничего изобретать не стали и действовать решено привычным для наших дней способом. Android 11 представят в онлайн-режиме, а состоится мероприятие 3 июня. Само действо получило название «Android 11: The Beta Launch Show». Уже известно, что представлять новую версию зеленого робота будет вице-президент Google Дейв Берк, который курирует работы по разработке Android.

Говоря о предстоящем мероприятии, компания подчеркивает:

«Присоединяйтесь к нам, мы представим новые функции, вошедшие в Android 11, а также обновления для разработчиков, которые помогут им получить максимальную отдачу от современной версии Android».

После завершения «Android 11: The Beta Launch Show» состоится сессия вопросов и ответов, в рамках которой разработчики смогут больше узнать для себя о Android 11. Напомним, что стабильная сборка одиннадцатой версии зеленого робота увидит свет в третьем квартале нынешнего года. А до этого времени компания должна выпустить шесть бета-версии, три из которых уже увидели свет.

Источник: 9to5google