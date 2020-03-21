Google не готова даже к стриму – конференция I/O окончательно отменена

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Google полностью отменила свое мероприятие Google I/O 2020, крупнейшее событие года, в связи с продолжающимся распространением COVID-19. Компания объявила 3 марта об отмене мероприятия в офлайне, но пообещала провести конференцию в виде стрима. Теперь мы не дождемся и этого.

«Из опасений за здоровье и безопасность наших разработчиков, сотрудников и местного населения - и в соответствии с недавними приказами местных округов - мы, к сожалению, не сможем провести I/O в этом году ни в каком виде», - говорится в официальном заявлении Google на веб-сайте конференции.

На I/O, которая должна была состояться с 12 по 14 мая этого года, Google обычно демонстрирует новшества в развитии Android и других сервисах Google, а также презентует новые гаджеты. Теперь, когда мероприятие полностью отменено, неясно, имеет ли смысл ждать новости от одной крупнейших компаний мира.

Напомним, во вторник Google объявила, что еще одна конференция компании - Cloud Next – ориентированная на предприятия, бессрочно отложена. До этого производитель был вынужден перенести данное мероприятие в онлайн-формат.

Многие техно-конференции были отменены или отложены из-за коронавирусной пандемии. Компания Apple заявила 13 марта, что конференция 2020 Worldwide Developers Conference будет проходить только в онлайн-режиме. А Facebook и Microsoft отменили часть своих весенних конференций для разработчиков.

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Источник: Android Central