Google: «Не обновляйте устройства Huawei самостоятельно»

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В мае прошлого года правительство США внесло компанию Huawei в «черный список», что напрямую повлияло на ее рабочие отношения с Google. Теперь новые устройства от китайской компании не могут быть сертифицированы для работы с Play Store. В преддверии выхода новых устройств Huawei Google опубликовала большое заявление для потребителей о сложившейся ситуации, а также рекомендации не устанавливать и обновлять приложения посредством загрузки APK-файлов с посторонних ресурсов.

Заявление, предназначенное для потребителей, появилось после того, как Google спросили о новых устройствах Huawei. В частности, о том, как можно получить неофициальный доступ к приложениям и службам Google на этих несертифицированных смартфонах через загрузку установочных файлов через посторонние сайты.

Официально Google рекомендует пользователям не загружать приложения и службы Google «со стороны» из-за «высокого риска установки приложения, которое было изменено или подделано таким образом, что это может поставить под угрозу безопасность пользователя». Помимо соображений безопасности, Google не может гарантировать надежность работы такого приложения.

Компания особенно обеспокоена тем, что покупатель нового устройства Huawei захочет получить доступ к привычным Android-приложениям, таким как YouTube. Компания опасается, что, обращаясь к неофициальным Google-сервисам, обычные пользователи могут не понимать связанные с этим риски.

Несмотря на общее напряжение, в США была выдана временная лицензия, которая позволяет Google работать с Huawei, но только над обновлениями безопасности для существующих моделей устройств.

Источник: androidcentral.com