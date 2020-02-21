Google обратилась к Samsung: меньше самодеятельности с Android

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Многие производители предпочитают переиначивать Android на свой лад, а все для того, чтобы их продукты отличались от конкурентов. Мода на «переделку» зеленого робота укоренилась и активно следует ей Samsung.





Почти год как на рынке существует оболочка One UI, которую компания попыталась сделать приятной и легкой, а еще она расширяет возможности стандартного Android. А так как Samsung является крупнейшим поставщиком смартфонов, то его One UI можно считать самым распространенным интерфейсом в мире.





Но эксперименты Samsung с зеленым роботом не нравятся Google. Более того, поисковый гигант обратился к компании с просьбой не вносить столько изменений в Android. Команда Google Project Zero заявила о том, что смартфоностроители в стремлении сделать свои устройства безопасными вносят изменения в код ядра Linux. Но результат их вторжений противоположный — смартфоны становятся менее безопасными.





Это в полной мере касается Samsung, чья работа с ядром Linux привела к тому, что смартфоны компании стали уязвимы. Google предложила использовать встроенные функции безопасности Android, отказавшись вносить ненужные изменения в ядро.





В качестве негативного примера приведен смартфон Galaxy A50. При внесении изменений в стоковый Android разработчики добавили пользовательские драйвера, тем самым предоставив прямой доступ к ядру. В итоге хотели повысить безопасность работы устройства, а получили проблемы с памятью. Впоследствии ошибка была исправлена с приходом обновления, а сама Samsung посчитала ее не слишком серьезной.





Источник: geek.com







