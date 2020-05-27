Google огласила дату открытия офисов

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Google заявила, что 6 июля начнёт открывать офисы для сотрудников которые не могут или не хотят работать дома. Начиная с этого дня Google начнёт реализовывать план по выводу сотрудников из карантина.

«Начиная с 6 июля, если нам не будут мешать внешние факторы, мы начнем открывать», - сказал генеральный директор Сундар Пикхай в письме сотрудникам, которое было опубликовано в блоге компании.﻿

Он также сказал: «Это позволит сотрудникам, которым нужно вернуться в офис, и, если это не нарушит ограничения, работникам, которые хотят вернуться в офис посещать его на ограниченной и ротационной основе».

Пикхай добавил, что на территории компании будут введены «строгие меры безопасности и охраны труда﻿», так что ﻿«работа будет выглядеть и ощущаться не так, как это было раньше»﻿.

План Google





На данный момент план Google состоит в том, чтобы к сентябрю вернуть в офис 30% работников, но в письме глава компании признал, что все в основном зависит от внешних условий, которые и определяют план.

Хотя Пикхай заявил, что Google поощряет сотрудников, работающих из дома, некоторые люди всё-таки будут должны вернуться в офис в 2020 году. СЕО также сообщил, что эти сотрудники будут уведомлены к 10 июня.



Для тех, кто продолжает работать из дома, Google выделит $1000 или эквивалент в национальной валюте на оплату офисного оборудования.



Объявление Google было сделано через несколько дней после того, как генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компанию устраивает удалённая работа, и по его ожиданиям, половина сотрудников Facebook к 2030 году﻿ будет работать удаленно.﻿

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Источник: Buisness Insider