Google Pay хотят превратить в универсальную торговую площадку

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В наши дни наличные не единственный способ оплаты за товары и услуги. В век современных технологий такой сервис как Google Pay позволяет и вовсе отказаться от необходимости иметь кошелек под рукой. Это очень удобная бесконтактная система оплаты, которая стала основной для Android-устройств. Со своей стороны, Google стремится сделать ее еще более комфортной и многофункциональной.

Какие изменения произойдут

Пришло сообщение, что Google Pay ждет серьезный апгрейд. Цель — превратить платежное приложение в «универсальную торговую площадку», где пользователи смогут напрямую совершать покупки у продавцов. В утилите должны появиться кнопки, позволяющие получить доступ к каталогу продуктов ритейлеров.

Перечень магазинов-партнеров не сообщается. Есть лишь предположение, что среди них будут крупные торговые сети, рестораны и кафе, сервисы по доставке и АЗС. В будущем пользователь сможет напрямую через Google Pay совершать покупки, минуя фирменные приложения продавцов.

Где будет работать

На первых порах речь будет идти только о ритейлерах на территории США и таким образом Google надеется подстегнуть рост популярности сервиса Pay в этой стране. Но впоследствии география действия новой версии Google Pay будет расти и стоит цель пересмотреть подход к финансовым и платежным услугам по всему миру.

Банковская карта Google

Напомним, что в планах Корпорации добра выпуск банковской карточки для Google Pay как ответ на выход Apple Card. Это будет дебетовая, а не кредитная карта и заказать ее можно будет непосредственно через приложение. Сама карта будет рассылаться почтой. Как и всегда, первой страной, где она заработает, станет США. Вшитая в Google Pay карта позволит отслеживать все свои транзакции, осуществлять прием и пересылку денежных средств, а также блокировать ее при необходимости.

Источник: 9to5google﻿

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