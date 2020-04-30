Google переработала Fast Pair и упростила поиск Bluetooth-наушников

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Apple еще в 2017 году предусмотрела в iOS такую функцию как «найти airpods» — полезная вещь, если вдруг пользователь забыл, куда положил свои наушники. Функция отслеживания месторасположения наушников теперь появилась и в системе Fast Pair от Google, которая позволяет устройствам Bluetooth быстро подключаться к Android с помощью Bluetooth Low Energy (BLE).

Чтобы найти гарнитуру, она должна быть подключена к смартфону или другому Android-устройству. Система способна отследить последнее местонахождение наушников, где они были подключены по Bluetooth-соединению.

Место, где находится гарнитура, отображается на карте и в ближайшие месяцы в приложении Find My Device также появится оповещение о ее местонахождении. Предусмотрена возможность активировать сигнал на наушниках, чтобы легче их было найти на расстоянии или если они куда-то завалились, например, между подушек.

Кроме того, информация о наушниках в режиме реального времени будет выводиться на Android-устройство. Так, можно будет увидеть уровень заряда как самих наушников, так и зарядного кейса. Кроме того, пользователь получит уведомления о близлежащих устройствах, с которыми наушники могут сопрягаться.

Новые функции Fast Pair будут доступны пользователям с совместимыми устройствами и Android 6.0 или выше. Те, у кого Android 10, смогут настраивать параметры наушников и связываться с Google Assistant непосредственно со страницы сведений об устройстве. Все эти фишки точно станут доступны для Pixel Buds, но Google работает со сторонними производителями на предмет поддержки новых фишек. Известно, что Harman Kardon Fly уже получили новые функции.

Источник: 9to5google