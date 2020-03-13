Google переработала приложение YouTube для Android

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Вам нравится интерфейс приложения YouTube для Android-устройств? У большинства к нему нет особых претензий, но были те, кого раздражала вкладка «В тренде». Google прислушалась к стенаниям недовольных и решила спрятать этот раздел подальше.

Компания переработала приложение для Android и убрала с главного экрана раздел «Тренды», а вместо него появился раздел «Навигатор». Внутри него можно найти тематические вкладки Новости, Музыка, Фильмы и шоу, Видеоигры и В тренде. Google считает, что эти нововведения упростят поиск нужного контента.

Кроме того, Google присоединилась к борьбе с дезинформацией и контентом, сеющим панику среди людей в части коронавируса. Так, видеохостинг YouTube заявил об ограничениях в монетизации роликов, в которых будет упоминаться коронавирус. Это означает, что авторы некоторых роликов не смогут зарабатывать на них, если в них речь будет идти о пандемии вирусной пневмонии.

Но это правило не распространяется на тех авторов, которые участвуют в программе самостоятельной сертификации видео и объективно оценивают свой контент, а также на проверенные информационные источники. Таким образом Google хочет, чтобы только реальные и достоверные сведения стали достоянием общественности.

Источник: trendingnewsbuzz.com